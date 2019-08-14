На Київщині чоловік захворів на ботулізм, з’ївши сушену рибу



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Ботулізм – харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків

Спеціалісти пов'язують захворювання із вживанням в їжу продукту «Філе путасу шинковане»

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області зафіксувала випадок захворювання на ботулізм, можливо пов'язаного із вживанням в їжу сушеної риби «Смужка тунця» («Філе путасу шинковане»), придбаної в закладі торгівлі на Київщині.

За результатами проведеного позапланового заходу (інспектування) Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області встановлені порушення оператором ринку вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Виявлено в реалізації зазначену та іншу рибну продукцію (кальмар стружка, тунець «Охотський посол», кальмар павутинка, кальмар в арахісовій олії, жовтий полосатик, янтарна з перцем, бичок сушений. окунь в перці), на якій не було розміщено маркування виробника.

Крім того, постачальники даної рибної продукції не зареєстровані в Державному реєстрі потужностей операторів ринку.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві здійснюються заходи щодо фактів реалізації харчового продукту «Філе путасу шинковане» в закладах торгівлі міста Київ. Проте на даний момент встановлено, що цей продукт в реалізації мережі закладів торгівлі Києва відсутній.

Споживачам наполегливо рекомендується для запобігання виникненню ризиків захворювання уникати придбання вищезазначеної рибної продукції.

Інформація щодо випадку захворювання на ботулізм направлена на адресу Головного управління Національної поліції у Києві.