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    Здоров'я

    На Львівщині від грипу померла 53-річна жінка

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    &nbsp;З початку епідемічного сезону грип забрав життя 32 українців, зокрема, п&rsquo;ятьох дітей віком до 17 років - На Львівщині від грипу померла 53-річна жінка
     З початку епідемічного сезону грип забрав життя 32 українців, зокрема, п’ятьох дітей віком до 17 років

    Це вже третя смерть від грипу на Львівщині з початку 2019 року

    У Стрийському районі на Львівщині від грипу померла 53-річна жінка. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

    «53-річна жінка захворіла 2 лютого, а померла 7-го. У жінки був вірус грипу А. Захворювання було обтяжене, бо у жінки були й інші недуги. Хвороба призвела до пневмонії і жінка померла», - повідомив Когут.

    Це вже третя смерть від грипу на Львівщині з початку 2019 року.

    Нагадаємо, за тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих - одна дитина. Із їх врахуванням з початку епідемічного сезону грип забрав життя 32 українців, зокрема п’ятьох дітей віком до 17 років.

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