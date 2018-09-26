На Рівненщині у школі-інтернаті отруїлися 22 дитини
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Ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу
У Рівненській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції у школі-інтернаті. Загалом захворіли 22 дитини та 2 співробітники, з них до лікарні потрапили 16.
Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.
Збудником інфекції стала сальмонела. Її знайшли в охолодженому сирому м’ясі, на поличці холодильника, терці для овочів та на лотку для м’яса.
Зазначається, що інфекція на кухні школи-інтернату виникла через недотримання санітарно-гігієнічних вимог та порушення правил гігієни.
Ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу.