На Рівненщині у школі-інтернаті отруїлися 22 дитини



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Ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу

У Рівненській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції у школі-інтернаті. Загалом захворіли 22 дитини та 2 співробітники, з них до лікарні потрапили 16.

Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Збудником інфекції стала сальмонела. Її знайшли в охолодженому сирому м’ясі, на поличці холодильника, терці для овочів та на лотку для м’яса.

Зазначається, що інфекція на кухні школи-інтернату виникла через недотримання санітарно-гігієнічних вимог та порушення правил гігієни.

Ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу.