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    Здоров'я

    На Рівненщині у школі-інтернаті отруїлися 22 дитини

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    На Рівненщині у школі-інтернаті отруїлися 22 дитини

    Ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу

    У Рівненській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції у школі-інтернаті. Загалом захворіли 22 дитини та 2 співробітники, з них до лікарні потрапили 16.

    Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

    Збудником інфекції стала сальмонела. Її знайшли в охолодженому сирому м’ясі, на поличці холодильника, терці для овочів та на лотку для м’яса.

    Зазначається, що інфекція на кухні школи-інтернату виникла через недотримання санітарно-гігієнічних вимог та порушення правил гігієни.

    Ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу.

     

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