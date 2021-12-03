Наступного тижня дев’ять областей можуть вийти із «червоної» зони
Державна комісія збереться на засідання через кілька днів
В Україні вісім областей потенційно готові вийти з «червоної» зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусної хвороби Covid-19, також очікується дев'ята, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
«Щодо областей, які можуть вийти (із «червоної» зони – ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет міністрів України прохання скликати комісію з надзвичайних ситуацій: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня – ред.) очікуємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії, де розглядатимемо це питання», – сказав Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю.
Він не назвав області, які можуть вийти з посиленого карантину.
Наразі у «червоній» зоні перебувають 19 регіонів України:
- з 15 жовтня - Херсонська область
- з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області
- з 23 жовтня - Сумська область
- з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області
- з 30 жовтня - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області
- з 1 листопада - Київ
- з 8 листопада - Волинська область
- з 12 листопада - Черкаська область
- з 18 листопада - Вінницька область
За даними МОЗ станом на ранок 3 грудня, повний курс сovid-вакцинації пройшли 37% українців.
Варто також нагадати, що карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила.
Вже зараз треба згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія», щоб з 19 грудня отримати 1000 грн за програмою «єПідтримка».