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    Наступного тижня дев’ять областей можуть вийти із «червоної» зони

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    Є низка областей, де суттєво знизився відсоток захворюваності на коронавірус&nbsp; - Наступного тижня дев’ять областей можуть вийти із «червоної» зони
    Є низка областей, де суттєво знизився відсоток захворюваності на коронавірус 
    фото: glavcom.ua

    Державна комісія збереться на засідання через кілька днів

    В Україні вісім областей потенційно готові вийти з «червоної» зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусної хвороби Covid-19, також очікується дев'ята, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «Щодо областей, які можуть вийти (із «червоної» зони – ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет міністрів України прохання скликати комісію з надзвичайних ситуацій: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня – ред.) очікуємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії, де розглядатимемо це питання», – сказав Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю.

    Він не назвав області, які можуть вийти з посиленого карантину.

    Наразі у «червоній» зоні перебувають 19 регіонів України:

    • з 15 жовтня - Херсонська область
    • з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області
    • з 23 жовтня - Сумська область
    • з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області
    • з 30 жовтня - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області
    • з 1 листопада - Київ
    • з 8 листопада - Волинська область
    • з 12 листопада - Черкаська область
    • з 18 листопада - Вінницька область
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    За даними МОЗ станом на ранок 3 грудня, повний курс сovid-вакцинації пройшли 37% українців.

    Варто також нагадати, що карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила.

    Вже зараз треба згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія», щоб з 19 грудня отримати 1000 грн за програмою «єПідтримка».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби карантин коронавірус Віктор Ляшко
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    Наступного тижня дев’ять областей можуть вийти із «червоної» зони