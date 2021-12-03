Наступного тижня дев’ять областей можуть вийти із «червоної» зони

Є низка областей, де суттєво знизився відсоток захворюваності на коронавірус

Є низка областей, де суттєво знизився відсоток захворюваності на коронавірус

Державна комісія збереться на засідання через кілька днів

В Україні вісім областей потенційно готові вийти з «червоної» зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусної хвороби Covid-19, також очікується дев'ята, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Щодо областей, які можуть вийти (із «червоної» зони – ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет міністрів України прохання скликати комісію з надзвичайних ситуацій: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня – ред.) очікуємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії, де розглядатимемо це питання», – сказав Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю.

Він не назвав області, які можуть вийти з посиленого карантину.

Наразі у «червоній» зоні перебувають 19 регіонів України:

з 15 жовтня - Херсонська область

з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області

з 23 жовтня - Сумська область

з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області

з 30 жовтня - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області

з 1 листопада - Київ

з 8 листопада - Волинська область

з 12 листопада - Черкаська область

з 18 листопада - Вінницька область

Графіка МОЗ

За даними МОЗ станом на ранок 3 грудня, повний курс сovid-вакцинації пройшли 37% українців.

Варто також нагадати, що карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила.

Вже зараз треба згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія», щоб з 19 грудня отримати 1000 грн за програмою «єПідтримка».

Читайте також: