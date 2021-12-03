В Україні за добу виявлено майже 14 тисяч нових хворих на Covid-19

Відділення для пацієнтів з Covid-19 у лікарні в Ужгороді

Від ускладнень хвороби вчора померли 509 людей

В Україні вчора, 2 грудня, зафіксували 13 777 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 509 людей, а 22 893 – одужали. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 2 992 людини із підозрою чи підтвердженим Covid-19.

Загалом у країні провели 16 мільйонів ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили 3 477 649 випадків Covid-19. З них 87 566 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3 мільйони – одужали.

Графіка МОЗ

До слова, Німеччина посилює обмеження для невакцинованих від Covid-19. Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів.

Також Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів. Крім цього із 6 грудня Кіпр змінює правила в'їзду для українців.

Цікаво знати, що помер відомий австрійський антивакцинатор, який лікував Сovid-19 хлоркою.