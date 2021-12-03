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    В Україні за добу виявлено майже 14 тисяч нових хворих на Covid-19

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    Відділення для пацієнтів з Covid-19 у лікарні в Ужгороді - В Україні за добу виявлено майже 14 тисяч нових хворих на Covid-19
    Відділення для пацієнтів з Covid-19 у лікарні в Ужгороді
    фото: DW

    Від ускладнень хвороби вчора померли 509 людей

    В Україні вчора, 2 грудня, зафіксували 13 777 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 509 людей, а 22 893 – одужали. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Госпіталізували 2 992 людини із підозрою чи підтвердженим Covid-19.

    Загалом у країні провели 16 мільйонів ПЛР-тестувань на коронавірус.

    Від початку пандемії в нас виявили 3 477 649 випадків Covid-19. З них 87 566 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3 мільйони – одужали.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    До слова, Німеччина посилює обмеження для невакцинованих від Covid-19. Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів.

    Також Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів. Крім цього із 6 грудня Кіпр змінює правила в'їзду для українців.

    Цікаво знати, що помер відомий австрійський антивакцинатор, який лікував Сovid-19 хлоркою.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар хвороби коронавірус
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    В Україні за добу виявлено майже 14 тисяч нових хворих на Covid-19