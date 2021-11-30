Як отримати тисячу гривень за вакцинацію: роз’яснення Мінекономіки

Щоб отримати «тисячу Зеленського», перш за все треба вакцинуватися

Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року

Міністерство економіки України дали роз’яснення, як отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату у грудні. Про це повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, пише «РБК-Україна».

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок «Дія».

Алгоритм дій виглядає так:

громадянин, який бажає взяти участь у програмі, обирає в «Дії» послугу «єПідтримка»,

проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям,

відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.

«Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій у «Дії» здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс», – повідомила Новікова.

Зараз тривають консультації з бізнесом, аби коло учасників програми було якнайширшим, додала вона.

Нагадаємо, програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

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