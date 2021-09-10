Чи дешеві в Україні тести на коронавірус? Порівнюємо з іншими країнами

Найдешевша пропозиція ПЛР-тесту у Києві – 310 грн. Аналіз можна здати у звичайній столичній лікарні, довідка буде видана англійською

Розцінки за виконання ПЛР-тесту у різних державах відрізняються в рази

Тема доступного ПЛР-тестування актуальна вже другий рік поспіль. Цей аналіз вважається найбільш точним як для діагностики Covid-19, він тепер зазвичай необхідний для подорожей за кордон. Також ПЛР раніше вимагали і для припинення самоізоляції для невакцинованих громадян після повернення з інших країн (сьогодні це можна зробити, здавши експрес-тест на антиген).

Як би парадоксально не звучало, але в порівнянні з розцінками в інших країнах, ПЛР-тестування в Україні недороге. У середньому за нетерміновий аналіз доведеться у комерційних установах заплатити від 600 ($22 у еквіваленті) до понад 1 тис. грн ($40). Так, у лабораторії «Діла» нетерміновий ПЛР-тест коштує $40 (1080 грн), у «Синєво» – $33 (891 грн), у «ДНК-Лаб» – $26 (700 грн). А от у деяких державних клініках ціна стартує з 310 грн, що складає $12. Мова, зокрема, про столичну лікарню №5 на Святошино. У приймальному відділенні цілодобово готові прийняти пацієнтів і видати довідку англійською для тих, хто виїздить за кордон.

Уточнимо, йдеться не про експрес-тест, а про більш точний, хоча і триваліший у виконанні аналіз. Ціна ж за терміновий значно вища: від 1,5 тис. грн, а подекуди може сягати і 3 тис. грн.

Звичайно, в перерахунку на середню зарплату, яка в Україні нині складає близько 14 тис. грн (близько $513), такі суми за тест видаються зависокими. З причини дорожнечі, як кажуть фахівці, українці й уникають здачі ПЛР-тестів.

Та чи дешевшими є тести в інших країнах? Скільки ж за ПЛР-аналіз платять там?

Польща

У цій країні робити тест потрібно в одній з лабораторій із затвердженого урядом країни переліку – інакше не всі заклади Польщі визнають його результат.

У приватних лабораторіях ціна на ПЛР-тестування стартує від $125 (495 злотих), результат готовий за один-три дні. У лікарнях чи пунктах тестування можна зробити аналіз безплатно, якщо є направлення від лікаря.

Угорщина

На вартість ПЛР-тесту в Угорщині встановлено верхню межу – $66,38 (це 19500 угорських форинтів). Однак насправді за цю послугу беруть більше грошей: як плату за додаткові послуги, приміром, переклад довідки англійською. Термін виконання коливається від доби до трьох робочих днів.

Найнижча ціна та найшвидше отримання результату, за даними місцевих мешканців, у лабораторії Nemzetközi Oltóközpont: $53 за тест, гарантія видачі результату за 24 години.

Росія

У країні-агресорці, як і в Польщі, існує затверджений урядом перелік лабораторій, до яких можна звернутися для проведення ПЛР-тестування. Результат нададуть через 2-3 дні. Деякі федеральні мережеві лабораторії обіцяють результати тестування швидше. Вартість послуги $32-36 (24-26 тис. рублів). До слова, якщо потрібен документ англійською, його зможуть надати лише окремі лабораторії («Гемотест» та «Хелікс»).

Найдешевший ПЛР-тест на коронавірус у Москві коштує $20 (1500 рублів) – його результатів доведеться очікувати добу.

Якщо ж результат потрібен негайно, його можна отримати рівно за годину, однак викласти за такий терміновий результат доведеться $115 (8350 рублів). У середньому ж тест ПЛР у Москві коштує $34 (2500 рублів)

У Санкт-Петербурзі розцінки дещо нижчі. Найдешевший ПЛР-тест там коштує $18 (1300 рублів) – на його результат доведеться очікувати протягом 24 годин. За терміновий результат – упродовж години після забору матеріалу – доведеться сплатити $117 (8500 рублів). У середньому ПЛР-тест у Петербурзі коштує $32 (2300 рублів).

Безплатно ПЛР-тест можуть здати тільки громадяни РФ, що прибули з-за кордону та тільки у поліклініці за місцем проживання. Ще одне обмеження – безплатно буде лише у разі забору матеріалу впродовж трьох дні після повернення в Росію.

Румунія

Зробити ПЛР-тестування на коронавірус у приватних лабораторіях обійдеться у $46-55 (192-230 румунських леїв).

Майже у кожній країні світу можна зробити ПЛР-аналіз в аеропортах (фото з відкритих джерел)

Білорусь

У білоруських лабораторіях вартість тесту становить $25-33 (63-83 білоруських рублів), результат обіцяють за два-три дні. Однак якщо результат потрібен негайно, можна звернутися до лабораторії при Національному аеропорті у Мінську. Результат тестування там обіцяють надати вже за три години після забору матеріалу. Довідку напишуть російською та англійською. Ціна такого тесту для громадян Білорусі становить $16 (40 рублів), для громадян інших країн — $23 (58 рублів).

Словаччина

Уряд цієї країни затвердив перелік лабораторій, які роблять ПЛР-тестування на Covid-19. Його ціна – $50-70 (1200-1800 словацьких крон).

Молдова

У лабораторіях цієї країни ПЛР-тестування на коронавірус буде коштувати дорожче: $45-50 (789-875 молдовських леїв). Для дітей віком до 15 років аналіз коштує на кілька доларів дешевше, ніж для дорослих.

Туреччина

Наша південна сусідка надає послугу ПЛР-тестування від $40 (340 турецьких лір). Термін виконання стандартний: один-три дні.

Єгипет

В улюбленій країні відпочинку українців послуга тестування від регіону до регіону різниться. Наприклад, у Хургаді ПЛР-тестування коштує $50 (788 єгипетських фунтів), у регіонах Макаді, Сахл Хашіш, Ель Гуна — $60 (945 фунтів), у Сафазі та Сомі бей — $70 (1102 фунтів), у Дахабі — $80 (1260 фунтів), у Шарм-ель-Шейху — $60 (945 фунтів). До слова, в Шарм-ель-Шейху можна зекономити: здати ПЛР-тест за $30 (472 фунти) в Sharm International Hospital.

ОАЕ

Якщо під час перебування в Об’єднаних Арабських Еміратах виникла необхідність звернення до лабораторії з метою зробити ПЛР-тест, за це доведеться заплатити близько $41 (151 дірхама ОАЕ).

Німеччина тестує своїх громадян після повернення з-за кордону безплатно (Фото: picture-alliance)

Сполучені Штати

Вартість ПЛР-тестування на коронавірус дещо різниться від штату до штату, але в основному стартує з $70. На результат можна розраховувати за два-три дні. Терміновий аналіз коштуватиме значно дорожче – $250.

Нідерланди

Тести на коронавірус місцеві жителі в основному роблять у лабораторіях компанії Coronalab, вони є по всій країні. Ціна послуги — 89 євро ($105). Аналогічний аналіз можна здати і в інших лабораторіях країни, проте там це коштуватиме дещо дорожче.

Німеччина

Ця країна у питанні ПЛР-тестування демонструє щиру турботу про своїх громадян. Так, після повернення з-за кордону вони можуть проходити безплатне ПЛР-тестування впродовж двох тижнів, проте не частіше, ніж раз на тиждень. У лабораторіях такий аналіз коштує 128-150 євро ($142-178) – у залежності від лабораторії та термінів виконання аналізу.

Франція

У цій країні зробити ПЛР-тест на коронавірус у приватних лабораторіях коштує до 50 євро ($59). Експрес-тест на антиген дешевше – 30 євро ($36).

Велика Британія

Зробити тест на коронавірус можна у декількох комплексах, які розташовані у різних районах Лондона. Результати – за дві доби, коштує послуга $206 (149 фунтів). Терміновий аналіз обійдеться дорожче: $345 (249 фунтів).

Можна також замовити тестування у готель – тоді просто до номера прибудуть працівники лабораторії і візьмуть біоматеріал. Це коштуватиме $229 (165 фунтів). Певні рекомендації, а також акції зі знижками на ПЛР-тестування, можна відстежувати на сайті авіакомпанії British Airways.

Італія

Найдешевший варіант ПЛР-тестування – здати аналіз в аеропорту Рима. Це коштуватиме $83 (70 євро), результат можна отримати через 36 хвилин. У Мілані зробити ПЛР-тестування коштуватиме дорожче – $106 (90 євро).

Іспанія

Щоб швидко отримати результат, краще за все робити тест в аеропортах Мадрида, Малаги або Севільї. Це коштуватиме $70 (59 євро), результат – протягом 12 годин. У Барселоні тест обійдеться дорожче – $106 (99 євро), а результат можна отримати аж за дві доби.

Грузія

У цій країні ПЛР-тестування зручно робити у лабораторії NeoLab – вартість аналізу $27 (85 ларі). Можна замовити тест прямо в готелі, це коштуватиме $38 (120 ларі).

Хорватія

Тест на коронавірус у Загребі обійдеться в $83 (500 хорватських кун). Зробити його можна в державних клініках по всьому місту, результат – протягом 24 годин.

У Дубровнику ця ж послуга коштує дорожче: $103 (650 крон). Записатися на тестування бажано заздалегідь – через електронну пошту: [email protected].

Сейшельські острови

ПЛР-тестування на головному острові Сейшелів Мае коштує $180. Здати біоматеріал можна і в готелі, однак викликати лаборантів у номер – дороге задоволення, яке обійдеться у $300.

Наталія Сокирчук, «Главком»