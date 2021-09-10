Україна встановила новий рекорд щеплень

Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини

В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. Щеплення отримали 173 615 громадян. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зокрема, одну дозу отримали – 67 042 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 106 573.

Щеплення вакциною CoronaVac отримали 42 167 людей, 64 521 особу щепили препаратом Pfizer під назвою Comirnaty, 13 622 осіб вакцинували препаратом AstraZeneca, ще 53 305 осіб – препаратом від компанії Moderna.

Так, минулої доби населення імунізували:

1010 мобільних бригад,

2 977 пунктів щеплення;

337 центрів вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини.

Так, отримали одну дозу – 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в Україні проведено 10 407 825 щеплень.

До слова, ізраїльський лікар назвав «сильнішу і серйознішу вакцину», ніж Pfizer.

Також Борис Бриль вважає, що для прискорення темпів вакцинації Україні варто запровадити кримінальну відповідальність за поширення у публічному просторі антивакцинальних фейків.

Зі свого боку МОЗ України повідомив, що розробляє нові правила карантину з привілеями для вакцинованих.

Також у МОЗ пояснили, чи потрібні вакцинованим маски.