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    Україна встановила новий рекорд щеплень

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    Найбільше вчора&nbsp;щепили препаратом Pfizer&nbsp;під назвою Comirnaty - Україна встановила новий рекорд щеплень
    Найбільше вчора щепили препаратом Pfizer під назвою Comirnaty
    Фото: glavcom.ua

    Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини

    В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. Щеплення отримали 173 615 громадян. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Зокрема, одну дозу отримали – 67 042 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 106 573.

    Щеплення вакциною CoronaVac отримали 42 167 людей, 64 521 особу щепили препаратом Pfizer під назвою Comirnaty, 13 622 осіб вакцинували препаратом AstraZeneca, ще 53 305 осіб – препаратом від компанії Moderna.

    Так, минулої доби населення імунізували:

    • 1010 мобільних бригад,
    • 2 977 пунктів щеплення;
    • 337 центрів вакцинації.

    Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини.

    Так, отримали одну дозу – 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    У загальній кількості в Україні проведено 10 407 825 щеплень.

    До слова, ізраїльський лікар назвав «сильнішу і серйознішу вакцину», ніж Pfizer.

    Також Борис Бриль вважає, що для прискорення темпів вакцинації Україні варто запровадити кримінальну відповідальність за поширення у публічному просторі антивакцинальних фейків.

    Зі свого боку МОЗ України повідомив, що розробляє нові правила карантину з привілеями для вакцинованих.

    Також у МОЗ пояснили, чи потрібні вакцинованим маски.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікар рекорд Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Україна встановила новий рекорд щеплень