Україна встановила новий рекорд щеплень
Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини
В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. Щеплення отримали 173 615 громадян. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Зокрема, одну дозу отримали – 67 042 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 106 573.
Щеплення вакциною CoronaVac отримали 42 167 людей, 64 521 особу щепили препаратом Pfizer під назвою Comirnaty, 13 622 осіб вакцинували препаратом AstraZeneca, ще 53 305 осіб – препаратом від компанії Moderna.
Так, минулої доби населення імунізували:
- 1010 мобільних бригад,
- 2 977 пунктів щеплення;
- 337 центрів вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 789 254 людини.
Так, отримали одну дозу – 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості в Україні проведено 10 407 825 щеплень.
До слова, ізраїльський лікар назвав «сильнішу і серйознішу вакцину», ніж Pfizer.
Також Борис Бриль вважає, що для прискорення темпів вакцинації Україні варто запровадити кримінальну відповідальність за поширення у публічному просторі антивакцинальних фейків.
Зі свого боку МОЗ України повідомив, що розробляє нові правила карантину з привілеями для вакцинованих.
Також у МОЗ пояснили, чи потрібні вакцинованим маски.