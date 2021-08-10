Побоювання даремні: китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності

У жодного з учасників вакцинованої групи не було зареєстровано госпіталізацій

Результати дослідження засвідчили, що вакцина CoronaVac на 100% ефективна проти тяжких випадків

Проміжні результати третьої фази випробування китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac, якої бояться українці, засвідчили ефективність препарату на рівні 83,5% після введення двох доз. Про це йдеться у статті наукового журналу The Lancet.

Випробування були проведені у Туреччині, у них взяли участь понад 10 тис. волонтерів віком від 18 до 59 років. Приблизно 6650 із них ввели дві дози вакцини з інтервалом 14 днів, а 3568 ввели плацебо в період із 15 вересня 2020 року до 5 січня 2021 року.

Результати дослідження засвідчили, що вакцина на 100% ефективна проти тяжких випадків. Більшість побічних ефектів вакцини була помірною і з'являлася протягом семи днів після ін'єкції.

«У жодного з учасників вакцинованої групи не було зареєстровано госпіталізацій, що дає показник 100% ефективності вакцини для запобігання госпіталізаціям», – йдеться у висновках дослідження.

На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.

Тим часом влада Чилі, щоб захистити громадян від «Дельти», вирішила щеплювати третью (бустерною) дозою тих громадян, які вже отримали два щеплення китайською вакциною виробництва Sinovac Biotech – CoronaVac.

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