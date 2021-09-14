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    Оперативні дані: в Україні виявили понад три тисячі нових хворих на Covid-19

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    718 українців госпіталізували напередодні з коронавірусом - Оперативні дані: в Україні виявили понад три тисячі нових хворих на Covid-19
    718 українців госпіталізували напередодні з коронавірусом
    фото з відкритих джерел

    Майже сотня українців 13 вересня померли від Covid-19

    За минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 718 осіб, летальних випадків – 97, одужало – 1 404 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 29 281 особа,
    • методом ІФА – 8 413 осіб,
    • експрес-тестами – 25 031 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 321 156 осіб;
    • одужало – 2 223 272 особи;
    • летальних випадків – 54 457;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

    До слова, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

    Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Оперативні дані: в Україні виявили понад три тисячі нових хворих на Covid-19