Оперативні дані: в Україні виявили понад три тисячі нових хворих на Covid-19

Майже сотня українців 13 вересня померли від Covid-19

За минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 718 осіб, летальних випадків – 97, одужало – 1 404 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 29 281 особа,

методом ІФА – 8 413 осіб,

експрес-тестами – 25 031 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 321 156 осіб;

одужало – 2 223 272 особи;

летальних випадків – 54 457;

проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

До слова, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.