Чорногорія змінила правила в'їзду для туристів

В країну впускатимуть лише повністю вакцинованих іноземців

Міністерство охорони здоров’я Чорногорії змінило правила в'їзду для туристів. В країну впускатимуть лише повністю вакцинованих іноземців.

Як пише видання RTCG, для в’їзду в Чорногорію необхідно буде мати при собі сертифікат про повну вакцинацію проти коронавірусу, що була завершена не пізніше ніж за 14 днів.

Зазначається, що щеплення однієї дозою двокомпонентного препарату – більше не визнаватиметься.

Нові правила діятимуть до 24 вересня з можливістю перегляду. Правила не поширюються на неповнолітніх. Нещеплені мандрівники мають надавати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до поїздки. Як альтернатива приймається експрес-тест на антиген, зроблений не раніше 48 годин до поїздки або довідка про перенесений Covid-19 (не менше, ніж за 14 днів з моменту одужання і не більше 180 днів).

Тим часом влада Чорногорії запровадила низку обмежень і всередині країни. На весілля в банкетних залах або інші приватні урочистості можуть збиратися не більше 100 людей, і у всіх повинен бути або сертифікат про вакцинацію, або ПЛР або експрес-тест, або довідка про перенесену хвороби. Заходи на відкритому повітрі не обмежені у кількості людей, але всі гості та співробітники повинні мати при собі антіковідні документи. Те ж саме правило поширюється на дискотеки, ТРЦ та нічні клуби.

До слова, МОЗ дозволив іноземцям вакцинуватися в Україні.

Раніше повідомлялося, що перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

Також оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

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