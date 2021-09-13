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    Один з головних антивакцинаторів Ізраїлю помер від коронавірусу

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    Хай Шауліан&nbsp;провів в палаті близько тижня і скаржився на нестачу кисню&nbsp; - Один з головних антивакцинаторів Ізраїлю помер від коронавірусу

    Хай Шауліан провів в палаті близько тижня і скаржився на нестачу кисню 

    фото: Facebook

    Перебуваючи у лікарні, антивакцинатор звинуватив поліцію в отруєнні і спробі «ліквідації»

    Сьогодні у ізраїльській лікарні «Вольфсон», що у місті Холон, помер Хай Шауліан, один із противників щеплення та ідеологів антивакцинаторства в країні. Причиною його смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією.

    Ізраїльське агентство Vesti пише, що Шауліан регулярно публікував в соцмережах заклики до відмови від щеплень, а вакцини називав небезпечними для життя. Крім того, він стверджував, що епідемія коронавірусу – не більше ніж вигадка.

    Заразившись коронавірусом, Шауліан потрапив до лікарні і провів в палаті близько тижня. Захворювання тривало в нього у тяжкій формі, і через певний час стали відмовляти життєво важливі системи організму.

    11 вересня, коли стан Хая Шауліана різко погіршився, він розмістив в соцмережі Facebook пост зі своєю фотографією з лікарняної палати. Під фото Хай описав те, що відбувається з ним.

    «Я в критичному стані, не можу розмовляти і відповідати іншим людям. Мені не вистачає кисню. Нестача кисню – це жахлива річ», – написав він.

    Шауліан також закликав своїх прихильників боротися з державою, яка, за його словами, «проводить злочинний примус громадян». «Не здавайтеся. Зелений паспорт Ізраїлі не пройде. Він не має жодного відношення до коронавірусу або до щеплень. Справа лише в примусі», – заявив чоловік у своєму посланні.

    Приблизно за два тижні до госпіталізації Хай Шауліан брав активну участь в демонстрації протесту проти введення санітарних норм зеленого стандарту в Ізраїлі. Під час вуличних протестів він був затриманий поліцією. Через деякий час активіст відчув нездужання і звернувся за медичною допомогою. Коли Хая доставили в лікарню, з'ясувалося, що він заразився коронавірусом.
    Уже перебуваючи на лікарняному ліжку, Шауліан продовжив вести діяльність проти вакцинації, звинуватив поліцейських в тому, що його «намагалися отруїти», і навіть назвав те, що відбувається «спробою ліквідації».

    Прихильники Шауліана з числа активних противників вакцинації також почали поширювати в соціальних мережах заяви подібного змісту. Один з них написав, що це була «злочинна змова поліції і Служби загальної безпеки з співробітниками лікарні «Вольфсон».

    Нагадаємо, раніше лікар пояснив, навіщо в Ізраїлі запроваджено введення третьої дози вакцини.

    Нещодавно у США ще один відомий антивакцинатор помер від Covid-19.

    На початку серпня у США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор.

    У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу.

    Також у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

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    Теги: Ізраїль смерть хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Один з головних антивакцинаторів Ізраїлю помер від коронавірусу