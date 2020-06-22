У МОЗ пояснили причину сплеску коронавірусу на Львівщині



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Всього на Львівщині на Covid-19 захворіли 3980 осіб

За минулу добу у Львівській області зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом

Головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що велика кількість випадків коронавірусу у Львівській області пов’язана з тим, що усунули чергу громадян, які очікували тести.

Про це він сказав на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусу під голосуванням президента Володимира Зеленського за участю представників уряду та правоохоронних органів, повідомляє пресслужба глави держави.

У повідомленні йдеться, що президент Володимир Зеленський поставив питання щодо великої кількості заражених — 200 осіб — у Львівській області за минулу добу.

Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків Covid-19 з’явилася через те, що була усунена велика черга громадян, які очікували тести.

За минулу добу у Львівській області зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом: інфекцію діагностували у 200 осіб. Всього там захворіли 3980 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 1012

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Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.