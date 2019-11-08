Перший у світі пересаджений пеніс з мошонкою добре прижився



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Військовослужбовець втратив частину ніг, а також пеніс і мошонку в Афганістані у 2010 році

Перший у світі пересаджений пеніс з мошонкою прижився і нормально функціонує через півтора року після операції. Про результати операції хірурги розповіли в науковій статті, опублікованій на сайті журналу New England Journal of Medicine.

Доктори повідомили, що їхній пацієнт, який побажав залишитися анонімним, може відчувати ерекцію і оргазм. Також зазначається, що чоловік здатний мочитися стоячи і сприймає орган як частину себе. Однак дітей він мати не зможе, а для підтримки сексуального збудження йому доводиться приймати спеціальні препарати. Незважаючи на це, лікарі задоволені досягнутим результатом і планують далі проводити подібні операції.

Військовослужбовець втратив частину ніг, а також пеніс і мошонку в Афганістані у 2010 році. Тоді йому ампутували ноги вище коліна, після чого ветерану довелося пристосуватися до протезів.

Однак відсутність пенісу для чоловіка було емоційно важко пережити. Хірурги-урологи провели йому першу в світі трансплантацію пенісу з мошонкою від мертвого донора в квітні 2018 року. Тоді вони повідомляли, що операція пройшла успішно.