15 українських бійців полетіли до Німеччини на лікування



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Українських поранених військовослужбовців відправили на лікування до Німеччини Фото: Багмут Павло, Укрінформ

Із 2014 року 113 наших військовослужбовців пройшли лікування в Німеччині

Українські військовослужбовці, поранені під час проведення Операції об'єднаних сил, відлетіли на лікування до медичних закладів ФРН. Загалом 15 захисників пройдуть курс лікування у трьох госпіталях Бундесверу.

Про це повідомляє «Укрінформ».

За інформацією Начальника головного військово-медичного управління, начальника медичної служби ЗСУ Ігоря Хоменка, Німеччина надає таку допомогу Україні вже п’ять років. «Починаючи з 2014 року, Німеччина ні на один день не зупиняла допомогу. Протягом цього часу 113 наших військовослужбовців пройшли лікування в Німеччині, 108 повернулось, 5 ще перебувають на лікуванні. Ми відправляємо ще 15 наших поранених, які відлітають сьогодні до госпіталів Бундесверу», - поінформував Хоменко.

Він також наголосив, що ФРН, окрім лікування поранених, надає допомогу і у навчанні військових медиків. «Щороку на навчання вирушають два наших фахівці», - зазначив Хоменко, додавши, що Міноборони України вивчає німецький досвід роботи медичної служби Бундесверу.

У свою чергу Посол ФРН в Україні Ернст Райхель підкреслив, що вперше допомогу українським пораненим Німеччина надала у 2014 році, коли до ФРН доставили 20 поранених, які постраждали на Майдані під час Революції Гідності. Відтоді уряд ФРН щороку лікує українських військових, які постраждали від бойовиків на сході Україні. «Ті 15 військових, яких сьогодні відправляють до Німеччини, лікуватимуться у трьох лікарнях Бундесверу. ...Ми перевозимо для лікування в Німеччину тих військових, у яких найскладніші поранення, що потребують дуже тривалого лікування. ФРН бере на себе фінансування як транспортування військових, так і їх лікування, реабілітації та, якщо потрібно, протезування», - повідомив Райхель.