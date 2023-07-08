Причини психічних розладів: лікар пояснив, як виявити ПТСР і що робити

Що відбувається з психічним здоров'ям під час війни

Лікар-психіатр роз'яснив як розпізнати психічні розлади, причиною яких стала війна, і що робити з ними

Психотерапевт, лікар-психіатр вищої категорії, невролог Глухівської спеціалізованої лікарні Євген Скрипник розповів, що війна стала причиною появи фонової тривоги, депресії та панічних розладів.

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«30% людей знаходяться під загрозою серйозних психічних розладів. Найчастіше пацієнти звертаються з посттравматичним стресовим розладом — це депресія, панічні та тривожні розлади, зазначив Євген Скрипник», – зазначив лікар в етері Суспільне.

«Останні три-чотири місяці до нас почали звертаються все більше людей. В першу чергу – з постдраматичними стресовими розладами. Порушується як і життя людей, їхня працездатність, і також небезпечно те, що при важких посттравматичних стресових розладах можуть бути суїцидальні спроби. Важкі психічні розлади, зокрема, шизофренія і біполярний розлад не збільшились, на них стрес не впливає», – розповідає Євген Скрипник.

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Перші ознаки

При перших ознаках психічних розладів людина стає тривожною та надмірно хвилюється за свій стан здоров'я, зазначає психотерапевт:

«На фоні депресії та тривожного розладу виникає переживання за свій стан здоров'я. Людина починає обстежуватися, йде до хірурга, терапевта, гастроентеролога, скаржиться на болі у спині, головні болі. Лікарі не знаходять патології, а людина продовжує ходити по лікарях. Це також є ознакою депресивного і тривожного розладу», – зазначив психотерапевт.

Що може допомогти

Тривога – це реакція на загрозу, що спонукає до дій.

«Ми з вами сидимо вдома дивимося телевізор, чуємо вибухи від ракетних прильотів. І людина має під час цього кудись втікати, бігти, щось робити. Така у нас еволюційна реакція. Натомість ми всі зазвичай сидимо. Виділяється адреналін, кортизол, норадреналін, який не дуже гарно впливає на нас», – зауважив Євген Скрипник.

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Психотерапевт рекомендує використовувати цей адреналін, тобто займатися спортом або вести активний спосіб життя.

«Ми повинні займатися фізичною культурою, бути активною і багато ходити. І щоб у нас цей адреналін використовувався на якусь фізичну енергію. Якщо людина не буде займатися фізичною активністю, то її стан буде погіршуватися», – каже лікар.

До кого звертатися та що не варто робити

В Україні у воєнний період збільшився рівень продажу заспокійливих препаратів.

«При стресових ситуаціях, наприклад, вибуху, люди біжать в аптеку купляти купу препаратів, які є рецептурні. Вони приймають антидепресанти самостійно, без призначення лікаря – це може нашкодити. Зокрема, препарат Гідазепам, Корвалол призводить до звикання, також Барбовал, який містить фенобарбітал. Якщо люди будуть приймати їх систематично, це призведе до поганих наслідків», – говорить лікар-психіатр.

При проявах психічних розладів і симптомах людина може звернутися до сімейного лікаря або лікаря психіатра в будь-яку лікарню.

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«Я помічаю, що люди все менше стали боятися лікарів-психіатрів. Ментальне здоров'я стає більш актуальне. Сімейні лікарі можуть виписувати ті самі рецепти на антидепресанти, але діагноз ставити не може, тільки синдром. Згідно з законом про психіатричну допомогу, діагноз може ставити тільки лікар-психіатр. Хочу зазначити, що відповідно до НСЗУ до лікаря-психіатра можна звертатися без направлення сімейного лікаря», – наголошує Євген Скрипник.