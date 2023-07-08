Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Причини психічних розладів: лікар пояснив, як виявити ПТСР і що робити

glavcom.ua
Причини психічних розладів: лікар пояснив, як виявити ПТСР і що робити
Що відбувається з психічним здоров'ям під час війни
Фото з відкритих джерел

Лікар-психіатр роз'яснив як розпізнати психічні розлади, причиною яких стала війна, і що робити з ними

Психотерапевт, лікар-психіатр вищої категорії, невролог Глухівської спеціалізованої лікарні Євген Скрипник розповів, що війна стала причиною появи фонової тривоги, депресії та панічних розладів.

«30% людей знаходяться під загрозою серйозних психічних розладів. Найчастіше пацієнти звертаються з посттравматичним стресовим розладом — це депресія, панічні та тривожні розлади, зазначив Євген Скрипник», – зазначив лікар в етері Суспільне.

«Останні три-чотири місяці до нас почали звертаються все більше людей. В першу чергу – з постдраматичними стресовими розладами. Порушується як і життя людей, їхня працездатність, і також небезпечно те, що при важких посттравматичних стресових розладах можуть бути суїцидальні спроби. Важкі психічні розлади, зокрема, шизофренія і біполярний розлад не збільшились, на них стрес не впливає», – розповідає Євген Скрипник.

Перші ознаки

При перших ознаках психічних розладів людина стає тривожною та надмірно хвилюється за свій стан здоров'я, зазначає психотерапевт:

«На фоні депресії та тривожного розладу виникає переживання за свій стан здоров'я. Людина починає обстежуватися, йде до хірурга, терапевта, гастроентеролога, скаржиться на болі у спині, головні болі. Лікарі не знаходять патології, а людина продовжує ходити по лікарях. Це також є ознакою депресивного і тривожного розладу», – зазначив психотерапевт.

Що може допомогти

Тривога – це реакція на загрозу, що спонукає до дій.

«Ми з вами сидимо вдома дивимося телевізор, чуємо вибухи від ракетних прильотів. І людина має під час цього кудись втікати, бігти, щось робити. Така у нас еволюційна реакція. Натомість ми всі зазвичай сидимо. Виділяється адреналін, кортизол, норадреналін, який не дуже гарно впливає на нас», – зауважив Євген Скрипник.

Психотерапевт рекомендує використовувати цей адреналін, тобто займатися спортом або вести активний спосіб життя.

«Ми повинні займатися фізичною культурою, бути активною і багато ходити. І щоб у нас цей адреналін використовувався на якусь фізичну енергію. Якщо людина не буде займатися фізичною активністю, то її стан буде погіршуватися», – каже лікар.

До кого звертатися та що не варто робити

В Україні у воєнний період збільшився рівень продажу заспокійливих препаратів.

«При стресових ситуаціях, наприклад, вибуху, люди біжать в аптеку купляти купу препаратів, які є рецептурні. Вони приймають антидепресанти самостійно, без призначення лікаря – це може нашкодити. Зокрема, препарат Гідазепам, Корвалол призводить до звикання, також Барбовал, який містить фенобарбітал. Якщо люди будуть приймати їх систематично, це призведе до поганих наслідків», – говорить лікар-психіатр.

При проявах психічних розладів і симптомах людина може звернутися до сімейного лікаря або лікаря психіатра в будь-яку лікарню.

«Я помічаю, що люди все менше стали боятися лікарів-психіатрів. Ментальне здоров'я стає більш актуальне. Сімейні лікарі можуть виписувати ті самі рецепти на антидепресанти, але діагноз ставити не може, тільки синдром. Згідно з законом про психіатричну допомогу, діагноз може ставити тільки лікар-психіатр. Хочу зазначити, що відповідно до НСЗУ до лікаря-психіатра можна звертатися без направлення сімейного лікаря», – наголошує Євген Скрипник.

Читайте також: Гормони злості: лікарка пояснила що відбувається через перегляд новин
Теги: здоров'я війна психологія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск приймає в мікродозах кетамін
Стало відомо, що Маск вживає наркотики від депресії
29 червня, 10:17
На думку Богомолець, Україну хочуть зробити «новою Колумбією в центрі Європи»
Легалізація медичного канабісу. Відома медик-професор пояснила, що не так з цією ідеєю
1 липня, 11:49
Австралія першою у світі легалізувала психоделічну терапію
Австралія першою у світі легалізувала психоделіки для лікування психічних розладів
1 липня, 11:49

Здоров'я

Причини психічних розладів: лікар пояснив, як виявити ПТСР і що робити
Причини психічних розладів: лікар пояснив, як виявити ПТСР і що робити
Як мінімізувати шкоду від недосипання – поради вчених
Як мінімізувати шкоду від недосипання – поради вчених
Окупанти приховують спалах небезпечного захворювання на Херсонщині
Окупанти приховують спалах небезпечного захворювання на Херсонщині
Підрив ГЕС: Центр нацспротиву повідомив про можливу епідемію на окупованій Херсонщині
Підрив ГЕС: Центр нацспротиву повідомив про можливу епідемію на окупованій Херсонщині
Україна скасувала карантин через Covid-19
Україна скасувала карантин через Covid-19
В Україні завершується Covid-карантин
В Україні завершується Covid-карантин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
60K
Кремль наляканий: Зеленський приїхав до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
35K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
33K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
19K
Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта
16K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту