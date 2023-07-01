Легалізація медичного канабісу. Відома медик-професор пояснила, що не так з цією ідеєю

Як зазначає нардепка, для легалізації медичного канабісу нема потреби приймати новий закон

Всі заяви щодо легалізації медичного канабісу насправді є не більш ніж спекуляцією і маніпуляцією. Маємо справу з використанням реальних потреб хворих людей для просування мільярдного надприбуткового бізнесу в Україні. Про це розповіла народний депутат восьмого скликання Ольга Богомолець.

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Як зазначає нардепка, для легалізації медичного канабісу нема потреби приймати новий закон. Достатньо лише внести зміни до двох постанов уряду, але, за її словами, ці зміни ніколи не були ухвалені та внесені.

«Ще у 2018 році ми в парламентському комітеті з охорони здоров'я чітко відпрацювали механізм легалізації медичного канабісу. Були надані на законодавчому рівні всі вказівки МОЗ щодо впровадження цього рішення в життя. Для цього було потрібно внести зміни до двох постанов Кабінету Міністрів. І вже з 2018 року ми мали б такий необхідний медичний канабіс легалізованим», – розповідає Богомолець.

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Як зазначає лікарка, тема «легалізації медичного канабісу» насправді підіймається заради ухвалення закону, який дозволить вирощування й перероблювання канабісу в Україні в дуже великих обсягах.

«Річ у тому, що велика кількість любителів великих грошей, які побудували свої статки на канабісі, далеко не завжди мають змогу вирощувати його у своїх країнах – закон не дозволяє. А попит, звісно, зростає, відтак конопляному бізнесу потрібні нові мільярди. Потрібні за будь-яку ціну», – запевняє нардепка.

На думку Богомолець, під егідою легалізації медичного канабісу Україну хочуть зробити «новою Колумбією в центрі Європи».

«У нас є для цього відповідний клімат, достатньо територій, потужностей і ліберально налаштованого населення. А крім того – повністю контрольований найвищою владою парламент. Відтак Верховна Рада охоче буде лобіювати вирощування канабісу, а бізнес уже певно що прораховує нові прибутки на мільярди доларів», – зазначила Богомолець.

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Нардепка каже, масове використання медичного канабісу не дасть змогу подолати наслідки післявоєнного ПТСР чи допомогти онкохворим, а лише погіршить ситуацію та «допоможе» перейти від легкого канабісу до сильніших наркотиків.

«Звичайно ж, «допоможе». Адже коштів на профілактику, раннє виявлення і лікування онкології у дорослих і дітей держава не виділяє в повному і необхідному обсязі. Краще ж купувати барабани й овочерізки, чи не так? Тому залишається лише полегшувати онкохворим процес повільного помирання за допомогою медичних наркотичних препаратів», – сказала лікарка.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва в житловому будинку на сходовому майданчику виявили тіла двох 15-річних дівчат. За попередньою інформацією, вони приходили до однієї з квартир з метою вживання психотропних речовин.

Раніше на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, який зареєстрували у парламенті 10 червня 2022 року. Якщо народні депутати підтримають законопроєкт, то українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати.