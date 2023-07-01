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МДМА для лікування психічних розладів. Австралія легалізувала психоделіки

Діана Гасюк
glavcom.ua
МДМА для лікування психічних розладів. Австралія легалізувала психоделіки
Австралія першою у світі легалізувала психоделічну терапію
фото з відкритих джерел

Закон набуває чинності від 1 липня

Австралія стала першою країною в світі, яка легалізувала використання психоделіків для лікування деяких психічних захворювань. Закон набуває чинності 1 липня. Про це пише BBC.

Тепер в Австралії уповноважені психіатри можуть призначати МДМА (Метилендіоксиметамфетамін, більш відомий як екстазі) для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і псилоцибін (Речовина, яка в природі міститься у деяких грибах) для лікування депресії, яка не піддавалася іншим методам лікування.

Австралія є першою країною у світі, яка визнала психоделічні препарати як ліки. Водночас клінічні випробування також тривають у США, Канаді та Ізраїлі.

«Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні в контрольованих з медичної точки зору умовах, під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань», – заявило Управління терапевтичних товарів Австралії.

Хоча початковий доступ до ліків буде обмеженим і дорогим, багато експертів і пацієнтів вітають це як знакову подію. Втім, деякі психіатри й дослідники стурбовані тим, що такий крок може бути передчасним, з огляду на те, що ці препарати досі проходять клінічні випробування і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США ще не схвалило їх для клінічного застосування.

Експерти припускають, що все ще існує ризик «бед-трипу», коли людина відчуває неприємні враження під впливом наркотиків. А ще така терапія дороговартісна: австралійські ЗМІ повідомляють, що один курс може коштувати десятки тисяч доларів.

За словами доктора Майка Маскера, дослідника психічного здоров’я з Університету Південної Австралії, використання психоделіків буде ретельно контролюватися, а не діяти за принципом «прийми таблетку і йди геть».

Психоделіки – це клас психоактивних речовин, що змінюють сприйняття і впливають на емоційний стан та багато психічних процесів. Найбільш відомими психоделіками є ЛСД, мескалін, псилоцибін та ДМТ.

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Теги: Австралія закон методи лікування

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