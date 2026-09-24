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У пальто та рукавичках в +18. Трамп занепокоїв мережу незвичним виглядом (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дональд Трамп вбрався у зимовий одяг, коли на вулиці температура сягала +18 °C
фото: Reuters

Мережа припустила, що Дональд Трамп «дуже хворий»

Президент США Дональд Трамп показався у незвичному образі, чим занепокоїв мережу. Глава Білого дому зустрів президента Китаю Сі Цзіньпіна у теплому пальті та рукавичках. Про це пише «Главком» із посиланням на AOL.

Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна відбулася на злітній смузі військової бази неподалік Вашингтона у середу, 23 вересня. У цей день, за прогнозами метеорологів, була тепла погода, а температура повітря становила близько 64 °F (+18 °C).

Однак Дональд Трамп вбрався у шкіряні рукавиці та тепле пальто. Водночас Меланія Трамп була одягнена у костюм зі спідницею та жакетом, як і перша леді Китаю Пен Ліюань. Зазначимо, американський президент зняв одну рукавицю, коли вітався та тиснув руку Сі Цзіньпіну.

У пальто та рукавичках в +18. Трамп занепокоїв мережу незвичним виглядом (фото) фото 1
фото: кадр з відео

Мережу зацікавили саме рукавиці, в яких показався Трамп. Глядачі припустили, що так президент вирішив приховати синці на руках. Як раніше пояснювали у Білому домі, подібні сліди зʼявляються у Трампа через часті рукостискання та великі дози аспірину.

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Зокрема, незвичний образ та рукавички Трампа обговорювали у соцмережі Х. Дехто припустив, що президент США хворий. Також користувачі зауважили, що Сі Цзіньпін був одягнений лише у костюм, водночас Дональд Трамп був у пальто та навіть рукавичках.
  • «Його руки, мабуть, сьогодні у дуже поганому стані».
  • «Рукавички та пальто. За 64 градусів?»
  • «Трамп хворий? Він носить пальто та рукавички за температури 60 градусів за Фаренгейтом. Порівняно з китайським лідером він виглядає дуже слабким».
  • «Чому Трамп у повному пальті та рукавичках? У Сі немає ні того, ні іншого. Він дуже хворий».
  • «Трамп - єдиний, хто носить рукавички. Через це він виглядає слабким. Там, заради Бога, 64 градуси».

Також повідомлялося, у березні зовнішній вигляд Дональда Трампа знову став приводом обговорень у мережі. На шиї президента США помітили червону пляму. Пляму на шиї політика помітили під час однієї з церемоній нагородження в Білому домі.  Згодом стало відомо, що сталося з Трампом та від чого в нього з’явилася виразна пляма на шкірі. 

Нагадаємо, на тілі президента США неодноразово помічали синці під час публічних заходів, які він намагався приховати за допомогою густого шару консилера. Білий дім пояснює появу синців частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину. Утім, журналісти фіксують і інші проблеми. 

До слова, торік Дональд Трамп на заході, присвяченому проєкту його дружини Меланії знову привернув увагу громадськості, з'явившись на публічному заході з густим шаром тонального крему на руці. Раніше Білий дім пояснював використання косметики необхідністю приховати синці через постійні рукостисканнями.

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Теги: здоров'я США Дональд Трамп фото хвороба

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