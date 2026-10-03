Головна Світ Соціум
search button user button menu button

П’ять годин на відпочинок і окрема кімната в Білому домі: WSJ помітив незвичні деталі візиту Сі до США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
П’ять годин на відпочинок і окрема кімната в Білому домі: WSJ помітив незвичні деталі візиту Сі до США
Сі Цзіньпін присів під час промови Трампа
фото: The White House﻿

Китайська делегація залишила в графіку Сі п'ятигодинну перерву, скоротивши час переговорів із Трампом

Під час візиту до Вашингтона китайська сторона наполягала на незвичному графіку для Сі Цзіньпіна, передбачивши для нього тривалі перерви на відпочинок. За словами людей, обізнаних із підготовкою візиту, це дозволило побачити рідкісні ознаки фізичної вразливості 73-річного китайського лідера. Як інформує «Главком», про це пише The Wall Street Journal.

Однією з вимог Пекіна стало облаштування окремої кімнати в Західному крилі Білого дому, де Сі міг відпочивати між заходами. Перебувати там разом із ним дозволялося лише його дружині Пен Ліюань. Навіть Цай Ці, керівник апарату Сі, не мав доступу до цієї кімнати, яку називали «кімнатою очікування».

У графіку Сі з'явилася п'ятигодинна перерва

Приблизно за місяць до початку поїздки китайська передова делегація також відмовилася від робочого обіду між Сі та президентом США Дональдом Трампом, який планували провести 24 вересня – в єдиний повний день саміту.

Китайські представники повідомили американським колегам, що хотіли б залишити більше часу для відпочинку Сі. У результаті в програмі візиту, який тривав трохи більше двох діб, утворилася перерва приблизно на п'ять годин.

Крім того, китайська сторона не запланувала жодних заходів для Сі на вечір дня прибуття. А 25 вересня, в останній день візиту, він провів у Національному архіві лише близько 10 хвилин – значно менше, ніж планували американські посадовці.

Водночас Сі перед цим здійснив приблизно 14-годинний переліт із Пекіна до Вашингтона, а зміна часових поясів могла вплинути на графік його першого дня.

Під час заходів Сі спирався на дружину

Попри урочистий характер державного візиту, його графік, за словами співрозмовників, формували з урахуванням того, скільки часу китайський лідер може стояти та яку відстань пройти без перерви.

На відеозаписах із Вашингтона також були помітні обережні рухи Сі. Коли він спускався трапом літака на авіабазі Ендрюс, то однією рукою тримався за поручень, а іншою – за руку Пен Ліюань.

Через два дні, піднімаючись разом із Трампом і першою леді до Національного архіву, Сі знову тримав Пен за руку. На відео здавалося, що він використовує її для фізичної підтримки.

Китайські державні ЗМІ вирізали ці моменти з матеріалів, які транслювалися у прайм-тайм. Водночас те, що Сі часто тримає дружину за руку на офіційних заходах, державні медіа подають як прояв близькості та відданості подружжя.

Такого не робили навіть для попередників Сі

Денніс Вайлдер, колишній старший директор із питань Китаю в Раді національної безпеки США, який організовував державні візити за адміністрації Джорджа Буша-молодшого, назвав створення спеціальної кімнати для відпочинку безпрецедентним.

За його словами, під час організації візитів прем'єр-міністра Японії Дзюн'їтіро Коїдзумі, прем'єр-міністра Австралії Джона Говарда та попередника Сі – голови КНР Ху Цзіньтао – подібної практики не застосовували.

Вайлдер також звернув увагу на скорочений графік зустрічі Трампа та Сі. Їхні двосторонні переговори 24 вересня розпочалися ближче до полудня і завершилися вже в першій половині дня. Після цього Сі залишив Білий дім і повернувся лише на офіційну вечерю.

«Це надзвичайно мало для такого саміту», – зазначив Вайлдер, коментуючи час, відведений на переговори між лідерами двох найбільших економік світу.

Питання про здоров'я Сі виникають не вперше

Припущення щодо фізичного стану китайського лідера з'являлися і раніше. Зокрема, під час європейського турне 2019 року на відео було видно, як Сі йде, злегка накульгуючи, та спирається на підлокітники крісла.

Перед візитом до Вашингтона також повідомлялося про подібні побоювання. За даними The Wall Street Journal, на саміті БРІКС в Індії на початку вересня Сі пропустив урочисту вечерю за участю президента Росії Володимира Путіна та інших світових лідерів через погане самопочуття.

Водночас Сі продовжує концентрувати значну політичну владу в Китаї та не визначив наступника. Він одночасно обіймає посади генерального секретаря Комуністичної партії Китаю, голови КНР і голови Центральної військової ради. Питання його здоров'я має значення не лише з особистої точки зору, а й для майбутнього політичного керівництва країни.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін ледве пересувається без підтримки своєї дружини. Відповідні відео почали ширитися мережею після кількох нещодавніх міжнародних візитів лідера КНР, зокрема на саміт БРІКС в Індії та до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом

Читайте також:

Теги: США відпочинок самопочуття Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп очолює з'їзд у Техасі, щоб згуртувати виборців
Популізм за гроші платників податків: від «тисячі» до $5 тис. Трампа
11 вересня, 11:11
Про масштаби пошкоджень поки не повідомляли
Росія пошкодила зерновий термінал американської компанії в Одесі
3 вересня, 22:10
Венсу розповіли про критичне виснаження складських запасів США
Венс контактував із військовими командувачами щодо оцінки війни з Іраном – NYT
11 вересня, 02:58
ЗМІ стверджують, що позбавлення журналістів доступу до Білого дому порушує їхні конституційні права
Провідні телеканали США оголосили бойкот Трампу
21 вересня, 20:43
Угорщина попросила США про виняток через російські енергоносії
Угорщина визнала залежність від енергоносіїв РФ та попросила виняток у США
17 вересня, 17:11
Президент провів зустріч з американськими сенаторами
Зеленський обговорив із сенаторами США майбутню зустріч із Трампом
22 вересня, 09:49
Трамп зустрів лідера КНР особисто
AP: Прийом Сі Цзіньпіна у Вашингтоні нагадав урочисту зустріч Путіна на Алясці
24 вересня, 02:34
Польща вже приймає американських військових
США можуть розмістити 10 тис. військових біля кордонів РФ – Politico
25 вересня, 20:03
Алієв викреслив Росію зі списку наддержав
Президент Азербайджану принизив Путіна і Росію (відео)
Сьогодні, 14:50

Соціум

П’ять годин на відпочинок і окрема кімната в Білому домі: WSJ помітив незвичні деталі візиту Сі до США
П’ять годин на відпочинок і окрема кімната в Білому домі: WSJ помітив незвичні деталі візиту Сі до США
Затримана у Казахстані українка потрапила у пастку ФСБ
Затримана у Казахстані українка потрапила у пастку ФСБ
Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті
Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті
Помер скандальний «телецілитель» Анатолій Кашпіровський
Помер скандальний «телецілитель» Анатолій Кашпіровський
Серія вибухів прогриміла у Молдові під час атаки РФ на Україну
Серія вибухів прогриміла у Молдові під час атаки РФ на Україну
Прокуратура ОАЕ визнала напад на пілота Flydubai спробою теракту
Прокуратура ОАЕ визнала напад на пілота Flydubai спробою теракту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
86K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua