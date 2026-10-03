П’ять годин на відпочинок і окрема кімната в Білому домі: WSJ помітив незвичні деталі візиту Сі до США

Китайська делегація залишила в графіку Сі п'ятигодинну перерву, скоротивши час переговорів із Трампом

Під час візиту до Вашингтона китайська сторона наполягала на незвичному графіку для Сі Цзіньпіна, передбачивши для нього тривалі перерви на відпочинок. За словами людей, обізнаних із підготовкою візиту, це дозволило побачити рідкісні ознаки фізичної вразливості 73-річного китайського лідера. Як інформує «Главком», про це пише The Wall Street Journal.

Однією з вимог Пекіна стало облаштування окремої кімнати в Західному крилі Білого дому, де Сі міг відпочивати між заходами. Перебувати там разом із ним дозволялося лише його дружині Пен Ліюань. Навіть Цай Ці, керівник апарату Сі, не мав доступу до цієї кімнати, яку називали «кімнатою очікування».

У графіку Сі з'явилася п'ятигодинна перерва

Приблизно за місяць до початку поїздки китайська передова делегація також відмовилася від робочого обіду між Сі та президентом США Дональдом Трампом, який планували провести 24 вересня – в єдиний повний день саміту.

Китайські представники повідомили американським колегам, що хотіли б залишити більше часу для відпочинку Сі. У результаті в програмі візиту, який тривав трохи більше двох діб, утворилася перерва приблизно на п'ять годин.

Крім того, китайська сторона не запланувала жодних заходів для Сі на вечір дня прибуття. А 25 вересня, в останній день візиту, він провів у Національному архіві лише близько 10 хвилин – значно менше, ніж планували американські посадовці.

Водночас Сі перед цим здійснив приблизно 14-годинний переліт із Пекіна до Вашингтона, а зміна часових поясів могла вплинути на графік його першого дня.

Під час заходів Сі спирався на дружину

Попри урочистий характер державного візиту, його графік, за словами співрозмовників, формували з урахуванням того, скільки часу китайський лідер може стояти та яку відстань пройти без перерви.

На відеозаписах із Вашингтона також були помітні обережні рухи Сі. Коли він спускався трапом літака на авіабазі Ендрюс, то однією рукою тримався за поручень, а іншою – за руку Пен Ліюань.

Через два дні, піднімаючись разом із Трампом і першою леді до Національного архіву, Сі знову тримав Пен за руку. На відео здавалося, що він використовує її для фізичної підтримки.

Китайські державні ЗМІ вирізали ці моменти з матеріалів, які транслювалися у прайм-тайм. Водночас те, що Сі часто тримає дружину за руку на офіційних заходах, державні медіа подають як прояв близькості та відданості подружжя.

Такого не робили навіть для попередників Сі

Денніс Вайлдер, колишній старший директор із питань Китаю в Раді національної безпеки США, який організовував державні візити за адміністрації Джорджа Буша-молодшого, назвав створення спеціальної кімнати для відпочинку безпрецедентним.

За його словами, під час організації візитів прем'єр-міністра Японії Дзюн'їтіро Коїдзумі, прем'єр-міністра Австралії Джона Говарда та попередника Сі – голови КНР Ху Цзіньтао – подібної практики не застосовували.

Вайлдер також звернув увагу на скорочений графік зустрічі Трампа та Сі. Їхні двосторонні переговори 24 вересня розпочалися ближче до полудня і завершилися вже в першій половині дня. Після цього Сі залишив Білий дім і повернувся лише на офіційну вечерю.

«Це надзвичайно мало для такого саміту», – зазначив Вайлдер, коментуючи час, відведений на переговори між лідерами двох найбільших економік світу.

Питання про здоров'я Сі виникають не вперше

Припущення щодо фізичного стану китайського лідера з'являлися і раніше. Зокрема, під час європейського турне 2019 року на відео було видно, як Сі йде, злегка накульгуючи, та спирається на підлокітники крісла.

Перед візитом до Вашингтона також повідомлялося про подібні побоювання. За даними The Wall Street Journal, на саміті БРІКС в Індії на початку вересня Сі пропустив урочисту вечерю за участю президента Росії Володимира Путіна та інших світових лідерів через погане самопочуття.

Водночас Сі продовжує концентрувати значну політичну владу в Китаї та не визначив наступника. Він одночасно обіймає посади генерального секретаря Комуністичної партії Китаю, голови КНР і голови Центральної військової ради. Питання його здоров'я має значення не лише з особистої точки зору, а й для майбутнього політичного керівництва країни.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін ледве пересувається без підтримки своєї дружини. Відповідні відео почали ширитися мережею після кількох нещодавніх міжнародних візитів лідера КНР, зокрема на саміт БРІКС в Індії та до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом