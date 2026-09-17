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У Вінниці хірурги врятували пацієнта з важким онкозахворюванням

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вінниці хірурги врятували пацієнта з важким онкозахворюванням
Команда лікарні ухвалила рішення йти на надскладне втручання
фото: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова/Facebook

Хірурги видалили пухлину підшлункової залози та відновили уражені магістральні судини

Лікарі Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова врятували життя 57-річного чоловіка з важким онкологічним захворюванням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис медзакладу.

«57-річний Ярослав звернувся до лікарні з важким онкологічним захворюванням. Пухлина підшлункової залози була не лише агресивною, а й анатомічно надзвичайно складною: процес охоплював магістральні судини, від яких залежить кровопостачання печінки та кишківника. Хірургічне лікування в такій ситуації перебувало на межі можливого, адже при такій розповсюдженості пухлин процес вважається не резектабельний», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після проведення передопераційної хіміотерапії, провівши детальний аналіз, мультидисциплінарна команда лікарні ухвалила рішення йти на надскладне втручання.

«Пацієнту виконали тотальну спленозберігаючу дуоденпанкреатектомію з резекцією уражених магістральних артерій і вен: черевний стовбур, печінкові артерії, верхня брижова артерія, ворітна вена та верхня брижова вена, з подальшою їх складною реконструкцією. Під час одного втручання хірурги не лише радикально видалили підшлункову залозу з пухлиною, а й заново відновили критично важливі шляхи кровопостачання з застосуванням технік, що використовуються при трансплантації печінки та кишківника», – додається у повідомленні.

Наразі чоловік виписаний додому.

Раніше у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова провели операцію пацієнтці, яка одночасно страждала на серцеву недостатність, ішемію, тяжку ваду клапана, рак молочної залози, гіпертонію та хронічну хворобу нирок.

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Теги: здоров'я медицина Вінниця онкологія

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