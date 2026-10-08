Яке релігійне свято відзначається 9 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 9 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святого апостола Якова Алфеєвого

9 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого апостола Якова Алфеєвого – одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, брата євангеліста Матфея, котрий пройшов із проповіддю пів світу і прийняв мученицьку смерть за віру. У народі цей день відомий як Яків Студений – час, коли осінь остаточно поступається холодам і господарі поспішають заготовити дрова на зиму.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого апостола Якова Алфеєвого

Яків Алфеєв жив у І столітті і належав до числа дванадцяти апостолів – найближчого кола учнів Ісуса Христа. За церковним переказом, він був рідним братом апостола і євангеліста Матфея: обидва були синами Алфея з Капернауму. Ця родинна близькість до іншого апостола завжди вирізняла Якова з-поміж решти учнів Господа.

Після Зішестя Святого Духа на апостолів у день П'ятидесятниці Яків вирушив із місіонерською проповіддю. За різними церковними джерелами, він благовістив у Юдеї, Єгипті, Персії та інших землях, навертаючи язичників до християнської віри. Його слово знаходило відгук навіть у найважчих умовах – там, де ім'я Христове ще не було відоме. Яків Алфеєв прийняв мученицьку смерть: його розіп'яли на хресті. Церква шанує його як одного з апостолів, що своєю кров'ю засвідчили істинність воскреслого Христа.

Молитви дня

До святого апостола Якова Алфеєвого звертаються з молитвами про зміцнення віри, духовне просвітлення, зцілення від тяжких недуг та внутрішній спокій під час життєвих негараздів.

Святий Якове, апостоле і мученику, перед Тобою ми приносимо наші молитви та благання! Ти мужньо свідчив віру в Христа, а твоя відданість Господу була великою. Ми благаємо тебе: нехай твоя молитва сприяє зміцненню нашої віри та духовної сили. Прийми наші потреби і прохання, захисти від бід та зціли душевні й тілесні недуги. Святий Якове, моли Бога за нас і закликай благодать Божу на наше життя.



Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 9 жовтня зветься Яків Студений або Деревопилець. З цього дня чекали суттєвого похолодання, тому селяни поспішали заготовити дрова на зиму – хто не встиг до Якова, той мерзнув у холодну пору. Традиційно цього дня пекли пироги та варили кашу з нового врожаю: ситна каша вважалася символом міцного здоров'я на всю зиму. Також обов'язково ходили в гості або приймали їх у себе – прийти з порожніми руками вважалося поганою прикметою, навіть скромний гостинець обіцяв добробут обом родинам.

Народні прикмети на 9 жовтня:

Павутиння летить у повітрі – осінь буде теплою і довгою.

Вранці приморозило – зима прийде рано.

Птахи відлітають великими зграями – на холодну зиму.

День ясний і сонячний – листопад видасться м'яким.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 9 жовтня не можна ледарювати і відкладати справи – особливо заготівлю дров. Не варто згадувати старі образи, сваритися та відмовляти тому, хто просить про допомогу чи їжу. Також намагалися не перераховувати дрібні монети – вважалося, що це накличе фінансову скруту.