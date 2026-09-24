Левам – час діяти, Скорпіонам – довіритися почуттям: найавторитетніший гороскоп на 25 вересня 2026 року

Астрологічний прогноз на 25 вересня 2026 року

Сонце в Терезах і Місяць у Рибах посилюють потребу в гармонії та інтуїції, а перехід Марса до Лева додає дням більше активності

25 вересня 2026 року Сонце перебуває в Терезах, а Місяць рухається знаком Риб. Поєднання повітряної та водної енергії робить день чутливим до настроїв, стосунків і атмосфери навколо. Водночас прагнення до гармонії не повинно змушувати відкладати важливі рішення або ігнорувати очевидні факти.

Цього дня Марс переходить із Рака до Лева, тому поступово зростає потреба діяти активніше, проявляти ініціативу та захищати власні інтереси. Водночас напруження Сонця з Нептуном радить не поспішати з висновками, а квадрат Місяця з Ураном може принести несподівані зміни планів або настрою.

🔮 Що прогнозують астрологи на 25 вересня 2026 року

Астрологи вважають 25 вересня днем, коли дипломатичність і чутливість можуть поєднуватися з бажанням діяти рішучіше. Сонце в Терезах сприяє переговорам, партнерству та пошуку компромісів, тоді як Місяць у Рибах посилює інтуїцію, уяву та емоційне сприйняття.

Водночас варто уважніше ставитися до інформації та власних очікувань. Опозиція Сонця до Нептуна може створювати схильність ідеалізувати людей або ситуації, а квадрат Місяця до Урана здатен провокувати раптові емоційні реакції. Для важливих рішень краще залишити запас часу на перевірку деталей.

🪐 Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – Терези, близько 2°. Підсилює прагнення до балансу, партнерства, справедливості та дипломатичного вирішення суперечностей.

– Терези, близько 2°. Підсилює прагнення до балансу, партнерства, справедливості та дипломатичного вирішення суперечностей. 🌙 Місяць – Риби, близько 11–20° протягом доби. Посилює інтуїцію, емоційну чутливість, уяву та потребу в спокої.

– Риби, близько 11–20° протягом доби. Посилює інтуїцію, емоційну чутливість, уяву та потребу в спокої. 🌔 Фаза Місяця – зростаючий Місяць, близько 88% освітлення. Повня наближається, тому емоційний фон може бути досить насиченим.

– зростаючий Місяць, близько 88% освітлення. Повня наближається, тому емоційний фон може бути досить насиченим. ☿ Меркурій – Терези, близько 22°, директний. Сприяє переговорам, дипломатії та пошуку компромісів, але потребує чіткості у формулюваннях.

– Терези, близько 22°, директний. Сприяє переговорам, дипломатії та пошуку компромісів, але потребує чіткості у формулюваннях. ♀ Венера – Скорпіон, близько 7°. Посилює глибину почуттів, потребу в довірі та емоційній щирості.

– Скорпіон, близько 7°. Посилює глибину почуттів, потребу в довірі та емоційній щирості. ♂ Марс – переходить із Рака до Лева. На початку дня ще зберігається емоційна та захисна манера дій, а після переходу посилюються ініціативність, сміливість і бажання проявити себе.

– переходить із Рака до Лева. На початку дня ще зберігається емоційна та захисна манера дій, а після переходу посилюються ініціативність, сміливість і бажання проявити себе. ♃ Юпітер – Лев, близько 18°. Підсилює впевненість, творчість, щедрість і прагнення до самовираження.

– Лев, близько 18°. Підсилює впевненість, творчість, щедрість і прагнення до самовираження. ♄ Сатурн – Овен, близько 12°, ретроградний. Повертає увагу до відповідальності, особистих меж і рішень, які потребують перегляду.

– Овен, близько 12°, ретроградний. Повертає увагу до відповідальності, особистих меж і рішень, які потребують перегляду. ♅ Уран – Близнюки, близько 6°, ретроградний. Може приносити несподівані новини, зміни домовленостей і нестандартні ідеї.

– Близнюки, близько 6°, ретроградний. Може приносити несподівані новини, зміни домовленостей і нестандартні ідеї. ♆ Нептун – Овен, близько 3°, ретроградний. Посилює інтуїцію, але водночас вимагає відокремлювати припущення від перевірених фактів.

– Овен, близько 3°, ретроградний. Посилює інтуїцію, але водночас вимагає відокремлювати припущення від перевірених фактів. ♇ Плутон – Водолій, близько 3°, ретроградний. Підкреслює тривалі процеси переоцінки поглядів, цінностей і способу взаємодії з іншими.

– Водолій, близько 3°, ретроградний. Підкреслює тривалі процеси переоцінки поглядів, цінностей і способу взаємодії з іншими. ⚡ Енергія дня: чутлива, дипломатична та поступово більш активна. Важливо поєднати інтуїцію з практичністю й не дозволяти емоціям визначати всі рішення.

чутлива, дипломатична та поступово більш активна. Важливо поєднати інтуїцію з практичністю й не дозволяти емоціям визначати всі рішення. 🎨 Кольори дня: блакитний, білий, золотий, бордовий.

блакитний, білий, золотий, бордовий. 🔢 Щасливі числа: 3, 6, 11, 18, 25.

3, 6, 11, 18, 25. ⏰ Сприятливий час: друга половина дня – для активних дій, переговорів і справ, які потребують упевненості.

Гороскоп на 25 вересня 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

💼 Робота: Не варто поспішати з відповіддю на пропозицію, якщо умови ще не до кінця зрозумілі. Спочатку зберіть необхідну інформацію.

💰 Фінанси: Уникайте витрат, продиктованих бажанням швидко отримати результат. Великі покупки краще ще раз обдумати.

❤️ Кохання: Відвертість допоможе уникнути непорозуміння, але різкість може звести нанівець навіть добрий намір.

😎 Настрій: Енергійний, нетерплячий, емоційний.

💡 Порада дня: Не поспішайте діяти лише тому, що хочеться швидше завершити питання.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Знайти вихід із ситуації, якщо спочатку уважно оцінити обставини.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

💼 Робота: Стабільний темп допоможе зробити більше, ніж постійне перемикання між завданнями. Зосередьтеся на пріоритетах.

💰 Фінанси: Хороший день для перегляду бюджету та планування майбутніх витрат. Не варто ризикувати накопиченнями без чіткої причини.

❤️ Кохання: Турбота та увага будуть важливішими за гучні слова. Спільна вечеря або спокійна розмова допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: Спокійний, чутливий, потребує стабільності.

💡 Порада дня: Не дозволяйте чужій метушні руйнувати ваш ритм.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Навести лад у фінансових або побутових питаннях.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

💼 Робота: Інформації може бути більше, ніж зазвичай, але не вся вона однаково корисна. Перевіряйте важливі деталі перед рішеннями.

💰 Фінанси: Не погоджуйтеся на привабливу пропозицію без перевірки умов. Деталі можуть виявитися важливішими за перше враження.

❤️ Кохання: Легка розмова може несподівано перейти до серйозної теми. Не уникайте її, якщо вона справді важлива.

😎 Настрій: Допитливий, рухливий, мінливий.

💡 Порада дня: Відокремлюйте цікавість від поспіху.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Знайти потрібну інформацію або корисний контакт.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

💼 Робота: На початку дня емоційний фон може бути особливо відчутним. Після переходу Марса до Лева стане легше діяти впевненіше та пряміше.

💰 Фінанси: Можливі витрати, пов'язані з домом або родиною. Не дозволяйте почуттю обов'язку змусити вас витрачати більше, ніж планували.

❤️ Кохання: Потреба в турботі буде взаємною. Не накопичуйте образи, якщо щось вас непокоїть.

😎 Настрій: Чутливий, турботливий, поступово впевненіший.

💡 Порада дня: Захищайте власні межі без зайвої різкості.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Вирішити домашнє або сімейне питання, яке давно відкладалося.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

💼 Робота: Перехід Марса до вашого знака додає енергії та бажання діяти. Спрямуйте цей імпульс на конкретне завдання, а не на суперечки.

💰 Фінанси: Зростає бажання витрачати на задоволення та речі, які підкреслюють ваш статус. Варто зберегти контроль над бюджетом.

❤️ Кохання: Пристрасті можуть стати яскравішими. Водночас не перетворюйте бажання отримати увагу на вимогу постійного підтвердження почуттів.

😎 Настрій: Енергійний, упевнений, емоційний.

💡 Порада дня: Сміливість працює найкраще, коли має конкретну мету.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Запустити справу, яка давно чекала на вашу ініціативу.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

💼 Робота: Не намагайтеся контролювати кожну дрібницю. Частину завдань можна передати іншим або виконати простішим способом.

💰 Фінанси: Аналіз витрат допоможе побачити, де можна оптимізувати бюджет без відчутних обмежень.

❤️ Кохання: Не шукайте прихований сенс у кожній репліці партнера. Іноді пряме запитання швидше дає відповідь.

😎 Настрій: Зосереджений, аналітичний, трохи втомлений.

💡 Порада дня: Не вимагайте від себе ідеальності в усьому.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Завершити справу, яка потребувала уважності та терпіння.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

💼 Робота: Сонце у вашому знаку допомагає зосередитися на партнерстві та домовленостях. Водночас не погоджуйтеся на умови, які суперечать вашим інтересам.

💰 Фінанси: Важливо зберігати баланс між бажаними витратами та фінансовими планами. Не приймайте рішення лише через красиву перспективу.

❤️ Кохання: День сприятливий для щирої розмови, але ідеалізація партнера може завадити побачити реальну ситуацію.

😎 Настрій: Дипломатичний, романтичний, чутливий.

💡 Порада дня: Гармонія потребує не лише компромісу, а й чесності.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Домовитися про важливе, якщо ви чітко озвучите власну позицію.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

💼 Робота: Інтуїція підкаже, на що варто звернути увагу, але остаточні висновки краще підтвердити фактами.

💰 Фінанси: Не поспішайте відкривати фінансові плани іншим. Спільні кошти та домовленості потребують особливої уважності.

❤️ Кохання: Венера у вашому знаку посилює емоційну глибину. Щирість зближуватиме, а спроби перевірити партнера можуть створити напругу.

😎 Настрій: Інтенсивний, інтуїтивний, зосереджений.

💡 Порада дня: Довіряйте відчуттям, але не робіть висновків без доказів.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Розібратися у складному питанні, яке давно не давало спокою.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

💼 Робота: Не всі нові ідеї потребують негайного запуску. Спочатку перевірте, чи вистачить ресурсів на їх реалізацію.

💰 Фінанси: Надмірний оптимізм може підштовхнути до зайвих витрат. Великі покупки краще відкласти до моменту, коли матимете чіткий план.

❤️ Кохання: Спільні мрії та плани можуть зблизити. Водночас не давайте обіцянок, виконання яких залежить від обставин.

😎 Настрій: Оптимістичний, мрійливий, активний.

💡 Порада дня: Мрія має залишатися натхненням, а не заміною реальності.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Побачити нову перспективу у звичній справі.

♑ Козеріг (22 грудня – 19 січня)

💼 Робота: День вимагатиме гнучкості у спілкуванні. Навіть якщо ви маєте готове рішення, спочатку вислухайте партнерів.

💰 Фінанси: Не варто ризикувати заради швидкого результату. Планування принесе більше користі, ніж спонтанність.

❤️ Кохання: Близькій людині може бракувати вашої емоційної присутності. Не обмежуйте спілкування лише практичними питаннями.

😎 Настрій: Зібраний, стриманий, потребує спокою.

💡 Порада дня: Іноді варто дозволити собі бути просто поруч, без вирішення всіх проблем.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Зробити важливий крок у справі, яка потребує послідовності.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

💼 Робота: Нестандартна ідея може виявитися корисною, якщо ви зможете пояснити її практичну сторону. Не бійтеся запропонувати інший підхід.

💰 Фінанси: Перевіряйте цифрові покупки, підписки та інші регулярні витрати. Дрібні суми можуть непомітно накопичуватися.

❤️ Кохання: Потреба в особистому просторі не повинна сприйматися як віддалення. Поясніть партнеру свої потреби словами.

😎 Настрій: Незалежний, винахідливий, спостережливий.

💡 Порада дня: Не відмовляйтеся від нової ідеї лише тому, що вона здається незвичною.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Знайти нестандартний спосіб розв'язання робочої проблеми.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

💼 Робота: Місяць у вашому знаку посилює інтуїцію та чутливість до атмосфери навколо. Використовуйте це для творчих завдань, але важливі рішення перевіряйте фактами.

💰 Фінанси: Не варто витрачати гроші під впливом настрою або красивої обіцянки. Особливо уважно поставтеся до спільних фінансових рішень.

❤️ Кохання: Емоції можуть бути дуже сильними. Щира розмова допоможе зблизитися, якщо не вимагати від партнера миттєвої відповіді.

😎 Настрій: Мрійливий, чутливий, інтуїтивний.

💡 Порада дня: Довіряйте інтуїції, але перевіряйте те, що має практичне значення.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: Відчути правильний момент для важливої розмови або творчої справи.

Чого очікувати від дня – 25 вересня

❤️ Кохання : День сприяє емоційній близькості, щирості та уважному ставленню одне до одного. Водночас не варто ідеалізувати партнера або робити висновки через тимчасову зміну настрою.

: День сприяє емоційній близькості, щирості та уважному ставленню одне до одного. Водночас не варто ідеалізувати партнера або робити висновки через тимчасову зміну настрою. 💰 Фінанси : Краще уникати імпульсивних витрат і сумнівних пропозицій. Перед важливим рішенням перевірте цифри, умови та можливі наслідки.

: Краще уникати імпульсивних витрат і сумнівних пропозицій. Перед важливим рішенням перевірте цифри, умови та можливі наслідки. 💼 Робота: Переговори та командна робота можуть бути продуктивними, якщо сторони готові слухати одна одну. У другій половині дня зростає потреба в активніших діях.

⭐ Найсприятливіші знаки дня

♎ Терези – зможуть краще проявити дипломатичність і знайти компроміс у важливих питаннях.

– зможуть краще проявити дипломатичність і знайти компроміс у важливих питаннях. ♓ Риби – отримають додаткову підтримку для творчості, інтуїтивних рішень і щирого спілкування.

– отримають додаткову підтримку для творчості, інтуїтивних рішень і щирого спілкування. ♌ Леви – відчують приплив енергії та бажання активніше діяти після переходу Марса до їхнього знака.

– відчують приплив енергії та бажання активніше діяти після переходу Марса до їхнього знака. ♏ Скорпіони – зможуть глибше зрозуміти власні почуття та мотиви близьких людей.

⚠️ Кому варто бути обережнішими

♈ Овнам – не варто поспішати з рішеннями, якщо ситуація залишається нечіткою.

– не варто поспішати з рішеннями, якщо ситуація залишається нечіткою. ♊ Близнюкам – важливо перевіряти інформацію перед важливими висновками.

– важливо перевіряти інформацію перед важливими висновками. ♋ Ракам – емоційна реакція може впливати на робочі та фінансові рішення.

– емоційна реакція може впливати на робочі та фінансові рішення. ♐ Стрільцям – надмірний оптимізм здатен змусити переоцінити власні можливості.

☝️ Що варто зробити 25 вересня

Перевірити важливу інформацію перед ухваленням рішення.

Обговорити питання, які потребують компромісу.

Знайти час для творчості або відновлення.

Переглянути фінансові плани та регулярні витрати.

Після переходу Марса до Лева спрямувати енергію на конкретну справу, а не на суперечки.

🚫 Чого краще уникати

Імпульсивних фінансових рішень.

Категоричних висновків на основі припущень.

Надмірної ідеалізації людей або обставин.

Різких відповідей у конфліктних ситуаціях.

Спроб контролювати те, що зараз неможливо змінити.

🔮 Головна порада дня

25 вересня варто поєднати інтуїцію з тверезою оцінкою ситуації. Емоції можуть підказати важливі речі, але остаточні рішення краще приймати після перевірки фактів. Перехід Марса до Лева додає активності, тому особливо корисно спрямувати цю енергію на конкретні справи, а не на суперечки.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.