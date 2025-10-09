9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 жовтня у світі відзначають Всесвітній день пошти та Всесвітній день зору. В Україні цього дня святкують День рієлтора. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова Алфеєва.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День рієлтора в Україні

Це свято відзначається 9 жовтня з 2000 року. Ця неофіційна дата була встановлена у 1999 році на першому всеукраїнському з'їзді рієлторів. Це день вшанування професіоналів, які допомагають українцям у сфері нерухомості, сприяючи укладанню угод купівлі-продажу та оренди житла і комерційних об'єктів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день пошти

Свято відзначається щороку 9 жовтня з 1957 року, на честь дати заснування Всесвітнього поштового союзу у 1874 році у Берні (22 країни підписали Бернський договір). Мета цього дня — підвищити обізнаність про важливу роль пошти у повсякденному житті людей та її внесок у соціально-економічний розвиток.

Всесвітній день зору

Цей день, який часто припадає на другий четвер жовтня, присвячений приверненню уваги до проблем сліпоти та порушення зору. Завдяки сучасному рівню знань і технологій до 80 % очних захворювань можна запобігти або вилікувати.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Якова Алфеєва

9 жовтня православні віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєва, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Яків жив у I столітті і, згідно з переказами, був братом апостола і євангеліста Матвія. Яків Алфеїв проповідував у Юдеї, а пізніше, після Сошестя Святого Духа, здійснював місіонерську діяльність у багатьох країнах, де звернув багатьох язичників до християнської віри.

У народі цей день також відомий як Яків Студений, оскільки він символізує межу між теплою осінню та наближенням справжніх холодів.

Народні вірування та прикмети

У народному уявленні 9 жовтня асоціюється з остаточним приходом осінніх холодів. Серед прикмет, на які звертали увагу, є такі:

Літає багато павутини – осінь буде теплою і сухою, а зима прийде пізно.

Дощить – чекайте на затяжну і вологу осінь.

Іній вранці – до ранньої та холодної зими.

Ясна зоряна ніч – до морозного ранку.

Вишня скинула все листя – зима на порозі.

За традицією, цього дня наші предки влаштовували родинні вечори та готували кашу з нового врожаю як символ достатку і здоров'я. Існувало повір'я: «Хто 9 жовтня розсвариться — той до весни не помириться», тому намагалися уникати конфліктів.

Історичні події

1596 рік – церковний собор у Бересті затверджує Берестейську унію, чим засновує Українську греко-католицьку церкву;

1621 рік – у Хотині після війни підписують мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита закріплює свою перемогу над Туреччиною і на півстоліття уберігає Європу від османських нападів;

1655 рік – перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова;

1779 рік – перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері;

1789 рік – у Королівстві Франція забороняють тортури;

1780 рік – у Королівстві Пруссія скасовують особисту залежність селян від поміщиків;

1874 рік – створення Всесвітнього поштового союзу;

1918 рік – обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії;

1920 рік – польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;

1928 рік – у Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;

1963 рік – у повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8.

Іменини

День ангела 9 жовтня святкують чоловіки з іменами: Яків, Костянтин, Максим, Петро, Степан, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Олександр, Тихон.