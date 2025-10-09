9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 9 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
9 жовтня у світі відзначають Всесвітній день пошти та Всесвітній день зору. В Україні цього дня святкують День рієлтора. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова Алфеєва.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 жовтня 2025 року.
Зміст
- Свята в Україні
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Свята в Україні
День рієлтора в Україні
Це свято відзначається 9 жовтня з 2000 року. Ця неофіційна дата була встановлена у 1999 році на першому всеукраїнському з'їзді рієлторів. Це день вшанування професіоналів, які допомагають українцям у сфері нерухомості, сприяючи укладанню угод купівлі-продажу та оренди житла і комерційних об'єктів.
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день пошти
Свято відзначається щороку 9 жовтня з 1957 року, на честь дати заснування Всесвітнього поштового союзу у 1874 році у Берні (22 країни підписали Бернський договір). Мета цього дня — підвищити обізнаність про важливу роль пошти у повсякденному житті людей та її внесок у соціально-економічний розвиток.
Всесвітній день зору
Цей день, який часто припадає на другий четвер жовтня, присвячений приверненню уваги до проблем сліпоти та порушення зору. Завдяки сучасному рівню знань і технологій до 80 % очних захворювань можна запобігти або вилікувати.
Релігійні свята та їхня історія
День святого апостола Якова Алфеєва
9 жовтня православні віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєва, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Яків жив у I столітті і, згідно з переказами, був братом апостола і євангеліста Матвія. Яків Алфеїв проповідував у Юдеї, а пізніше, після Сошестя Святого Духа, здійснював місіонерську діяльність у багатьох країнах, де звернув багатьох язичників до християнської віри.
У народі цей день також відомий як Яків Студений, оскільки він символізує межу між теплою осінню та наближенням справжніх холодів.
Народні вірування та прикмети
У народному уявленні 9 жовтня асоціюється з остаточним приходом осінніх холодів. Серед прикмет, на які звертали увагу, є такі:
- Літає багато павутини – осінь буде теплою і сухою, а зима прийде пізно.
- Дощить – чекайте на затяжну і вологу осінь.
- Іній вранці – до ранньої та холодної зими.
- Ясна зоряна ніч – до морозного ранку.
- Вишня скинула все листя – зима на порозі.
За традицією, цього дня наші предки влаштовували родинні вечори та готували кашу з нового врожаю як символ достатку і здоров'я. Існувало повір'я: «Хто 9 жовтня розсвариться — той до весни не помириться», тому намагалися уникати конфліктів.
Історичні події
- 1596 рік – церковний собор у Бересті затверджує Берестейську унію, чим засновує Українську греко-католицьку церкву;
- 1621 рік – у Хотині після війни підписують мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита закріплює свою перемогу над Туреччиною і на півстоліття уберігає Європу від османських нападів;
- 1655 рік – перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова;
- 1779 рік – перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері;
- 1789 рік – у Королівстві Франція забороняють тортури;
- 1780 рік – у Королівстві Пруссія скасовують особисту залежність селян від поміщиків;
- 1874 рік – створення Всесвітнього поштового союзу;
- 1918 рік – обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії;
- 1920 рік – польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;
- 1928 рік – у Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;
- 1963 рік – у повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8.
Іменини
День ангела 9 жовтня святкують чоловіки з іменами: Яків, Костянтин, Максим, Петро, Степан, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Олександр, Тихон.
Читайте також:
- Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
- Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
- Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
- Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
- Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
- Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року
Коментарі — 0