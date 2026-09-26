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Дрон влучив в офісну будівлю у Шевченківському районі Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дрон влучив в офісну будівлю у Шевченківському районі Києва
Екстрені служби працюють на місцях ворожих ударів
фото: ДСНС України

Київ перебуває під атакою ворожих БпЛА

У Шевченківському районі столиці влучання БпЛА в офісну будівлю. Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце. Як інформує «Главком», про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, у Святошинському районі уламки дрона впали на територію закладу дошкільної освіти.

Є руйнування і на Київщині. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, під час ворожої атаки жінка отримала гостру реакцію на стрес. Необхідну допомогу їй надають.

Нагадаємо, станом на 18:29 у Києві було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА курсом на Вишгород/Київ з півночі. У столиці було запроваджено жовтий рівень небезпеки. 

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва 26 вересня близько 6:20 внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Наслідки нічної атаки зафіксовано й в інших районах Києва. У Дарницькому районі виникла пожежа поблизу складських будівель, яку рятувальники ліквідували. В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком, де пошкоджено та вибито вікна. Також пошкоджено складську будівлю. Внаслідок падіння БпЛА на нежитловий об’єкт постраждала одна людина, медики надали їй допомогу на місці.

У Солом’янському районі безпілотник спричинив пожежу на покрівлі офісної будівлі. Після ліквідації займання влада повідомила про повторне загоряння та задимлення в цій же будівлі. У Святошинському районі БпЛА впав на територію торговельно-розважального центру. Один із магазинів зазнав руйнувань і загорівся, пожежу ліквідували.

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Теги: Віталій Кличко рятувальники безпілотник влада стрес Тимур Ткаченко

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