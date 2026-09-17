100-річний мешканець Рівненщини розкрив рецепт свого довголіття
Довгожитель розповів, від чого відмовляється заради міцного здоровʼя
Мефодій Волянюк відзначив ювілей, чоловікові виповнилося 100 років. З нагоди дня народження пенсіонер розповів про секрети свого міцного здоровʼя та довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Радивилівської громади.
Мефодій Волянюк народився у Суходолах, що на Рівненщині. Частину свого життя працював водієм, має 44 роки водійського стажу, 35 років із яких віддав роботі на місцевому автотранспортному підприємстві. Чоловік їздив у різні рейси як по Україні, так і за кордоном.
100-річний Мефодій Волянюк протягом усього життя зіштовхувався з непростими випробуваннями та важко працював. Попри це він зберігає оптимізм, віру та продовжує займатися господарством. Нині довгожитель має трьох синів, сімох онуків та двох правнуків.
Секрет довголіття Мефодія Волянюка полягає у простих речах. Він відмовляється від шкідливих звичок та ліків з аптеки. Також життя чоловіка подовжують щоденні молитви та постійна праця.
Нагадаємо, у майже 102 роки довгожитель із села Нова Олександрівка Семенівської громади на Полтавщині Михайло Руденко читає без окулярів, співає, доглядає город та опікується пасікою. Нині в населеному пункті чоловік – єдиний житель. Пенсіонер розкрив секрет свого довголіття.
До слова, американки Велма Лонг і Дороті Боггесс народилися 1917 року, вони познайомилися, коли їм було по 23 роки, під час Другої світової війни. Жінки розповіли про свою дружбу довжиною у 80 років та розкрили секрет свого довголіття.
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