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100-річний мешканець Рівненщини розкрив рецепт свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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100-річний чоловік називає одним із секретів свого довголіття щоденну молитву
фото: Радивилівська громада/Facebook

Довгожитель розповів, від чого відмовляється заради міцного здоровʼя

Мефодій Волянюк відзначив ювілей, чоловікові виповнилося 100 років. З нагоди дня народження пенсіонер розповів про секрети свого міцного здоровʼя та довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Радивилівської громади.

Мефодій Волянюк народився у Суходолах, що на Рівненщині. Частину свого життя працював водієм, має 44 роки водійського стажу, 35 років із яких віддав роботі на місцевому автотранспортному підприємстві. Чоловік їздив у різні рейси як по Україні, так і за кордоном.

Мефодій Волянюк відзначив 100-річчя
Мефодій Волянюк відзначив 100-річчя
фото: Радивилівська громада/Facebook

100-річний Мефодій Волянюк протягом усього життя зіштовхувався з непростими випробуваннями та важко працював. Попри це він зберігає оптимізм, віру та продовжує займатися господарством. Нині довгожитель має трьох синів, сімох онуків та двох правнуків.

Мефодія Волянюка привітали із днем народження
Мефодія Волянюка привітали із днем народження
фото: Радивилівська громада/Facebook

Секрет довголіття Мефодія Волянюка полягає у простих речах. Він відмовляється від шкідливих звичок та ліків з аптеки. Також життя чоловіка подовжують щоденні молитви та постійна праця.

Нагадаємо, у майже 102 роки довгожитель із села Нова Олександрівка Семенівської громади на Полтавщині Михайло Руденко читає без окулярів, співає, доглядає город та опікується пасікою. Нині в населеному пункті чоловік – єдиний житель. Пенсіонер розкрив секрет свого довголіття.

До слова, американки Велма Лонг і Дороті Боггесс народилися 1917 року, вони познайомилися, коли їм було по 23 роки, під час Другої світової війни. Жінки розповіли про свою дружбу довжиною у 80 років та розкрили секрет свого довголіття. 

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Теги: пенсіонери здоров'я Рівненщина довголіття

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