  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Різко падає сатурація: Ляшко назвав особливості нової хвилі Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час цієї хвилі коронавірусу зросла тривалість госпіталізації пацієнтів з Covid-19 - Різко падає сатурація: Ляшко назвав особливості нової хвилі Covid-19
    Під час цієї хвилі коронавірусу зросла тривалість госпіталізації пацієнтів з Covid-19
    Фото: ЕРА

    Для нової хвилі коронавірусу характерним є різке падіння рівня сатурації у хворих

    Особливістю нової хвилі коронавірусної інфекції в Україні є різке падіння рівня кисню в крові в інфікованих. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в Херсоні, під час робочої поїздки в область, повідомляє Укрінформ.

    «Сатурація з 92 різко падає до 70. І це критичний стан, коли людину дуже важко повернути тоді до життя», – відзначив міністр.

    Водночас на брифінгу головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич додав, що таке різке падіння рівня кисню в крові у хворих є ознакою штаму Дельта.

    Також фахівці відзначили, що для цієї хвилі коронавірусу характерним є збільшення середньої тривалості госпіталізації ковідних пацієнтів на півтора-два дні – приблизно до 14 днів. Хоча є випадки, коли хворого тримають у лікарні по 28-30 днів.

    Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

    Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

    Читайте також: ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому (перелік симптомів)
    Теги: міністр лікар карантин ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко Юрій Ромаскевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Різко падає сатурація: Ляшко назвав особливості нової хвилі Covid-19