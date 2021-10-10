Різко падає сатурація: Ляшко назвав особливості нової хвилі Covid-19

Під час цієї хвилі коронавірусу зросла тривалість госпіталізації пацієнтів з Covid-19

Для нової хвилі коронавірусу характерним є різке падіння рівня сатурації у хворих

Особливістю нової хвилі коронавірусної інфекції в Україні є різке падіння рівня кисню в крові в інфікованих. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в Херсоні, під час робочої поїздки в область, повідомляє Укрінформ.

«Сатурація з 92 різко падає до 70. І це критичний стан, коли людину дуже важко повернути тоді до життя», – відзначив міністр.

Водночас на брифінгу головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич додав, що таке різке падіння рівня кисню в крові у хворих є ознакою штаму Дельта.

Також фахівці відзначили, що для цієї хвилі коронавірусу характерним є збільшення середньої тривалості госпіталізації ковідних пацієнтів на півтора-два дні – приблизно до 14 днів. Хоча є випадки, коли хворого тримають у лікарні по 28-30 днів.

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.