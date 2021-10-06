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    У Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень

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    Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко щепився від коронавірусу ще у березні&nbsp; - У Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень
    Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко щепився від коронавірусу ще у березні 
    фото: Чергігівська міська рада

    Мер Чернігова прагне, щоб чиновники більш активно робили щеплення від коронавірусу

    Мер Чернігова Владислав Атрошенко зобов'язав невакцинованих підлеглих раз у три дні здавати ПЛР-тести. Таку вимогу він висунув на нараді в мерії напередодні.

    «Кожен працівник наших структурних підрозділів, який не вакцинований, будь ласка: або ПЛР-тест кожні 72 години, або довідка, що ви менш ніж півроку тому перехворіли», – сказав Атрошенко.

    Водночас він зазначив, що не примушує нікого вакцинуватися.

    За словами Атрошенка, в цілому у місті другу дозу вакцини отримали вже близько 20% населення, тоді як в окремих відділах міськради – тільки 10% співробітників.

    «Я вважаю, що ми повинні бути прикладом для суспільства», – наголосив мер.

    З початку епідемії в Чернігові зареєстровано 16 073 випадки Covіd-19. Внаслідок інфікування померли 477 осіб. Зараз хворіють 599 городян, з них 150 – госпіталізовано.

    Зазначимо, що у столичні заклади можуть не пускати без Covid-сертифіката, якщо ситуація погіршиться.

    За даними МОЗ станом на ранок 6 жовтня 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

    Крім того, за минулу добу з коронавірусом госпіталізували майже чотири тисячі українців. Загалом вчора медики зафіксували понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

    До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі.

    Також напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.

    Читайте також: «Тривалий ковід» у дітей. Cвітова медицина зіштовхнулася з новою проблемою


    Теги: здоров'я державна служба медицина мер чиновник Чернігів хвороби щеплення вакцинація робота
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    У Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень