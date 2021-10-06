Три області цього тижня стануть «червоними»: як працюватимуть школи та ресторани

Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області

У деяких областях України ситуація з коронавірусом набирає загрозливого масштабу. На цьому тижні у деяких регіонах введуть обмеження для «червоної» зони карантину. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до «червоної» зони», – заявив Шмигаль.

Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію.

У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність covid-сертифікатів, зазначив Шмигаль.

У «червоній» зоні заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.

Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

«Майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в «жовтій» зоні», – заявив Шмигаль.

У Київській школі економіки повідомили, що на цьому тижні в цю зону можуть потрапити:

Харківська,

Запорізька,

Херсонська області.

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може прийняти рішення щодо переходу цих регіонів до «червоної» зони сьогодні-завтра.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ станом на ранок 6 жовтня 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

Крім того, за минулу добу з коронавірусом госпіталізували майже чотири тисячі українців. Загалом вчора медики зафіксували понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі.

Також напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.

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