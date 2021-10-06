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    Львів готується до посилення карантину: що заборонять з 14 жовтня

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    У Львові знову з'явилися черги &laquo;швидких&raquo; з хворими на Covid-19 - Львів готується до посилення карантину: що заборонять з 14 жовтня
    У Львові знову з'явилися черги «швидких» з хворими на Covid-19
    фото Христини Каспшишак, КЛШМД

    Найближчим часом у Львові можуть запровадити більш жорсткі карантинні обмеження

    Карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень. Про це йдеться у Telegram мера Андрія Садового.

    «Маємо погану статистику захворюваності на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення... Міський штаб оперативного реагування рекомендує нам, починаючи з 14 жовтня, посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим і припинити планові операції в лікарнях, які приймають хворих на Cоvid-19», – зазначив мер.

    За словами Садового, остаточна інформація буде в п'ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

    Раніше Садовий повідомив, що Львів входить до «червоної» зони. Динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів у Львові наближає місто до «червоної» епідеміологічної зони, наголосив міський голова Львова.

    За даними МОЗ станом на ранок 6 жовтня 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

    Крім того, за минулу добу з коронавірусом госпіталізували майже чотири тисячі українців. Загалом вчора медики зафіксували понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

    До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять у черзі.

    Також напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.

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    Теги: здоров'я медицина школа Львів мер лікарня хвороби карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Львів готується до посилення карантину: що заборонять з 14 жовтня