Львів готується до посилення карантину: що заборонять з 14 жовтня

У Львові знову з'явилися черги «швидких» з хворими на Covid-19

Найближчим часом у Львові можуть запровадити більш жорсткі карантинні обмеження

Карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень. Про це йдеться у Telegram мера Андрія Садового.

«Маємо погану статистику захворюваності на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення... Міський штаб оперативного реагування рекомендує нам, починаючи з 14 жовтня, посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим і припинити планові операції в лікарнях, які приймають хворих на Cоvid-19», – зазначив мер.

За словами Садового, остаточна інформація буде в п'ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Раніше Садовий повідомив, що Львів входить до «червоної» зони. Динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів у Львові наближає місто до «червоної» епідеміологічної зони, наголосив міський голова Львова.

За даними МОЗ станом на ранок 6 жовтня 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

Крім того, за минулу добу з коронавірусом госпіталізували майже чотири тисячі українців. Загалом вчора медики зафіксували понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять у черзі.

Також напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.

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