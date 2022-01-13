Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань

Крім звань принц був позбавлений королівського патронажу

Королева Великої Британії Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю (герцога Йорського) військових звань на тлі скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуванні, повідомила пресслужба Букінгемського палацу.

Крім звань принц був позбавлений королівського патронажу.

«Герцог Йоркський не буде виконувати офіційних обов'язків і захищатиме себе в суді як приватна персона», – зазначили в Букінгемському палаці.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

Раніше стало відомо, що принц Ендрю постане перед судом Південного округу Нью-Йорка.

Раніше американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах згвалтування. За її словами, в перший раз вона була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

Netflix знайшов першого свідка, який підтвердив присутність британського герцога на оргіях.

Раніше стало відомо, що принц Ендрю, якого звинувачують у згвалтуванні, може бути позбавлений титулу Його Високості.