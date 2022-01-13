  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань - Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань
    Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань
    фото з відкритих джерел

    Крім звань принц був позбавлений королівського патронажу

    Королева Великої Британії Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю (герцога Йорського) військових звань на тлі скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуванні, повідомила пресслужба Букінгемського палацу.

    Крім звань принц був позбавлений королівського патронажу.

    «Герцог Йоркський не буде виконувати офіційних обов'язків і захищатиме себе в суді як приватна персона», – зазначили в Букінгемському палаці.

    Раніше стало відомо, що принц Ендрю постане перед судом Південного округу Нью-Йорка.

    Раніше американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах згвалтування. За її словами, в перший раз вона була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

    Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

    Netflix знайшов першого свідка, який підтвердив присутність британського герцога на оргіях.

    Раніше стало відомо, що принц Ендрю, якого звинувачують у згвалтуванні, може бути позбавлений титулу Його Високості.

    Теги: Королева Єлизавета II Netflix
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань