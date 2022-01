Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань

Королева Великої Британії Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю (герцога Йорського) військових звань на тлі скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуванні, повідомила пресслужба Букінгемського палацу.

Крім звань принц був позбавлений королівського патронажу.

«Герцог Йоркський не буде виконувати офіційних обов'язків і захищатиме себе в суді як приватна персона», – зазначили в Букінгемському палаці.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38