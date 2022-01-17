Відомих фітнес-блогерів викрили в обмані своїх підписників

Блогери для зміни форми та зовнішнього вигляду свого тіла та обличчя, піддаються косметичним процедурам – від хірургії до простого коригування

Відомі фітнес-блогери на регулярній основі обманюють своїх підписників та спотворюють свою зовнішність. Журналісти видання Daily Mail поговорили з експертами, які викрили популярних на різних майданчиках авторів в обмані за допомогою косметичних та інших процедур.

«Ми живемо у світі, де нас постійно атакують нібито ідеальними образами тіла, які насправді не є природними, до них не обов'язково прагнути. Щоб досягти подібного результату, блогери використовують фільтри для зміни форми та зовнішнього вигляду свого тіла та обличчя, піддаються косметичним процедурам – від хірургії до простого коригування. Деякі навіть спотворюють зображення, змінюючи ракурси камери під час фотографування», – сказав косметичний хірург доктор Пол Банвелл (Paul Banwell).

У випадку з блогерами-жінками найбільш поширені ліпосакція, застосування філерів, використання сідничних імплантатів або ін'єкцій у сідниці для їх збільшення. Також популярне видалення нижніх ребер, що робить талію тоншою. Чоловіки переважно накачують м'язи за допомогою стероїдів.

Косметологи відзначають, що таку «підгонку» важко помітити на фото. Ознакою проходження процедур можуть бути непропорційні м'язи або вигини, а також наявність розтяжок на шкірі або поява дефектів шкіри.

Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.