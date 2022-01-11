Букінгемський палац оприлюднив програму святкування 70-річчя правління Єлизавети ІІ

Головні заходи відбудуться з 2-го до 5 червня 2022 року, ці дні оголосили у Великій Британії вихідними

Букінгемський палац (офіційна лондонська резиденція королеви Великої Британії) опублікував програму святкових заходів, присвячених 70-річчю правління королеви Єлизавети ІІ.

Палац обіцяє «пишність та церемонії, вуличне мистецтво, театр, музику, цирк, костюми, а також передові візуальні технології».

Шостого лютого 2022 року королева стане першим британським монархом, який відзначив платиновий ювілей — 70 років правління. Протягом року відбуватиметься низка святкових заходів. Для святкування обрали перший тиждень червня через кращу погоду, аніж у лютому.

Головні заходи відбудуться з 2-го до 5 червня 2022 року, ці дні оголосили у Великій Британії вихідними. У центрі Лондона відбудеться традиційний парад у соборі Святого Павла – спеціальна святкова служба, а у Букінгемському палаці – концерт.

Перший день довгих вихідних — четвер, 2 червня, і вперше після пандемії церемонія Trooping the Colour пройде у повному обсязі. У ній візьмуть участь понад 1 400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів.

У пʼятницю, 3 червня, у соборі Святого Павла пройде служба подяки за правління королеви.

У суботу, 4 червня, у Букінгемському палаці відбудеться платинова вечірка. Виконавців ще не назвали, однак анонсували, що на заході будуть «деякі із найбільших світових зірок».

У неділю, 5 червня, людей з усієї країни запросять на Великий ювілейний обід — вулична вечірка чи пікнік, чай із тістечками чи барбекю у саду. Наразі понад 1 400 людей зареєстрували на цей захід, який відбудеться по всій країні. Цього дня також відбудеться Платинова ювілейна театралізована вистава, в якій візьмуть участь 5 тисяч людей.

У липні у Букінгемському палаці, Віндзорському замку та офіційній резиденції британських монархів у Шотландії Голірудгауз організують три експозиції, присвячені сходженню королеви на престол, коронації та ювілею.

Серед інших заходів – кінна вистава, присвячена історії країни, що відбудеться у Віндзорському замку з 12-го до 15 травня, і світлові шоу, присвячені правлінню Єлизавети II, заплановані на липень.

В яких саме урочистостях візьме участь королева, не уточнюють.

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