Вчені назвали несподіваний спосіб швидко заснути

Вчені дійшли висновку, що поліпшити якість сну можна за допомогою дії на температуру ніг

Одягнені на ніч шкарпетки допомагають знизити температуру тіла, щоб швидше заснути

Вчені із Національного університету Сеула назвали несподіваний спосіб швидко заснути. За їхніми словами, надіті на ніч шкарпетки допомагають знизити температуру тіла, що сприяє комфортному сну. Про це пише Express.

Фахівці відзначили, що шкарпетки дозволяють розширити дистальні судини та забезпечити приплив крові до ступнів, унаслідок чого температура тіла починає знижуватися.

Дослідники запросили шістьох чоловіків для того, щоб досліджувати їхній сон. Кожен із піддослідних спочатку спав у шкарпетках, потім без них.

Учасники експерименту спали при температурі 23 градуси. Вони засипали в шкарпетках на 7,5 хвилин швидше, ніж з босими ногами, і в 7,5 разів рідше прокидалися вночі. Загальний час сну також виявився на 32 хвилини довшим, а ефективність сну — на 7,6 відсотка вищою.

Вчені дійшли висновку, що поліпшити якість сну можна за допомогою дії на температуру ніг протягом усього часу сну.

Проте організація Sleep Foundation попереджає, що людям похилого віку такий спосіб, можливо, не підійде. Також не рекомендується одягати шкарпетки тим, хто має проблеми із кровообігом.

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