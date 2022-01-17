Вчені назвали продукт, який здатний спалити небезпечний для здоров'я жир на животі

Полуниця допомагає позбутися вісцерального жиру, що викликає інфаркт

Спалити вісцеральний жир у районі живота, який може стати причиною інфаркту, допоможе полуниця, насичена великою кількістю клітковини. Про це повідомляє Daily Express.

У публікації наголошується, що цей тип жиру особливо небезпечний, тому що він виділяє небезпечні хімічні речовини, що підвищують ризик серцевого нападу. Він також є загрозою через те, що вісцеральний жир, на відміну від підшкірного, невидимий для ока. Він знаходиться глибоко у черевній порожнині. Вважається, що він є результатом гормонального дисбалансу та генетики.

За даними дослідників з медичного центру Wake Forest Baptist, розчинна клітковина, яка зазвичай складається з бета-глюкану та глюкоманнану, змішується з водою, утворюючи гелеподібну речовину, яка уповільнює швидкість, з якою шлунок вивільняє перетравлену їжу в кишечник. Тим самим вона допомагає позбутися вісцерального жиру.

Вчені підкреслили, що висока концентрація антоціаніну, амінокислоти, що знижує рівень шкідливого холестерину, міститься у полуниці.

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