У Маріуполі люди спричинили дику тисняву в черзі на вакцинацію (відео)

Вакцинація у Маріуполі стартувала ще в квітні, проте ажіотаж утворився саме у пік розповсюдження вірусу

Стрімке поширення коронавірусу в Україні спонукає громадян штурмувати центри вакцинації

У суботу, 23 жовтня, у Маріуполі виникла сильна тиснява в черзі, щоб зробити щеплення вакциною від коронавірусу. Про це інформує місцевий Telegram-канал.

Один із очевидців зняв на відео який хаос творився у тисняві. Як підмітили в коментарях підписники каналу, вакцинація стартувала ще в квітні, проте натовп невдоволених громадян свідчить про те, що багато людей тільки під час різкого зростання захворюваності коронавірусу пішли робити щеплення.

Тиснява у черзі на вакцинацію, Маріуполь Автор: Телеграм-канал

«Я просто в шоці! Бідні медпрацівники !!! Люди ау, вакцинація почалася ще з квітня! І весь час говорили, це обов'язково, йдіть, робіть, ні, всі ж були найрозумніші. Я в шоці! Ви самі винні в цій ситуації», «Я так вчора намагалася пробитися, годину простояла, з кимось посварилася і втекла, бо в такому натовпі стає реально погано», «Дуже хр***во, що немає попереднього запису або електронної черги», «Дочекалися, коли смажений півень за дупу клюне, готові тепер задавитися, з квітня не могли годинку викроїти», – написали користувачі в коментарях під відео.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі у всіх пунктах вакцинації утворилися величезні черги: чимало людей прийшли отримати перше щеплення від коронавірусу.

Також науковці визначили, якою є тривалість дії провідних вакцин: результати дослідження.

Також фахівці Міністерства охорони здоров’я підрахували, що за чотири місяці вакцинація від коронавірусу врятувала близько 2,5 тисячі життів. Такі дані озвучив голова відомства Віктор Ляшко в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Фактор вакцинації за останні 4 місяці в Україні врятував 2,5 тис. життів, а це розмір населення міста Батурин в Чернігівській області», – сказав він.

Нагадуємо, що в Україні 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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