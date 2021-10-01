Ще майже 130 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою трохи більше 7 мільйонів людей

За минулу добу, 30 вересня, 129 533 людини вакциновано в Україні проти Covid-19. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані – 57 265 людей, інформує пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 897 мобільних бригад, 2 976 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою трохи більше 7 мільйонів людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5,6 млн осіб.

Загалом проведено 12,7 млн щеплень.

Графіка: МОЗ

Зазначимо, добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч.

До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.