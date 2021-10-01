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    Ще майже 130 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу

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    Загалом в Україні проведено 12,7 млн щеплень - Ще майже 130 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу
    Загалом в Україні проведено 12,7 млн щеплень
    фото: kyivcity.gov.ua

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою трохи більше 7 мільйонів людей

    За минулу добу, 30 вересня, 129 533 людини вакциновано в Україні проти Covid-19. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані – 57 265 людей, інформує пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали 897 мобільних бригад, 2 976 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою трохи більше 7 мільйонів людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5,6 млн осіб.

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    Загалом проведено 12,7 млн щеплень.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Зазначимо, добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч.

    До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація
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    Ще майже 130 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу