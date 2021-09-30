Експертна група просить МОЗ розпочати вакцинацію підлітків

Есперти рекомендують МОЗ зробити вакцину Pfizer доступною для всіх груп дітей від 12 років

Національна технічна група з питань імунопрофілактики пропонує вакцинувати від коронавірусу усіх дітей з 12 років

Наступним логічним кроком Міністерства охорони здоров’я України із реалізації кампанії з вакцинації має стати дозвіл вакцинувати дітей від п’яти років. Таку думку висловив український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, ідеться у матеріалі «Главкома» «Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу».

Медик нагадав, що фармацевтична компанія Pfizer вже подала запит у FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) щодо внесення змін в інструкцію, аби дозволити використання препарату компанії для цієї вікової групи.

«27 вересня було засідання Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, де ми проголосували рекомендації для МОЗ зробити вакцину Pfizer доступною для всіх груп дітей від 12 років. Однак це наразі лише рекомендації, які ще мають бути затверджені. Крім того, ми наголошуємо на необхідності захисту дітей від інфекційних хвороб, тож перш ніж іти на вакцинацію від коронавірусу, будь ласка, перевірте, чи зроблені усі календарні щеплення», – пояснив Лапій.

Лікар уточнив, що запасів вакцини для цього вистачає, запит від батьків є. Він також додав, що Китай дозволив у себе застосовувати CoronaVac для дітей від 12 років, однак наразі до інструкції до біопрепарату такі зміни не внесені.

Нагадаємо, професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін пояснив, чи потрібно вакцинувати дітей від Covid-19.

Інфографіка: МОЗ

Читайте також: