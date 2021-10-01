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    Міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані

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    Вакцинація серед освітян триває - Міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані
    Вакцинація серед освітян триває
    Фото ВВС

    Сергій Шкарлет каже про позитивну динаміку процесу щеплення серед вчителів

    В України одну дозу вакцини проти Covid-19 отримали вже майже 78% вчителів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

    «Вакцинація серед освітян триває! Ми маємо на сьогодні ще більш позитивну динаміку щеплення… Принаймні одну дозу вакцини Covid-19 вже отримали майже 78% вчителів», – написав він.

    Міністр зазначив, що високий рівень вакцинації працівників закладів загальної середньої освіти (повний цикл) у Луганській області – 67,9%, у Києві – 62,6%, Полтавській – 61,8%, Черкаській – 60,8%, Житомирській – 58,6%, Харківській областях – 58,3%.

    Найбільше невакцинованих працівників закладів загальної середньої освіти – у Львівській (44,3%), Херсонській (39%) та Івано-Франківській областях (31,4%).

    Станом на ранок 30 вересня принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19 вже отримали більш як 7 млн українців.

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    Повністю імунізовані проти коронавірусної хвороби понад 5,6 млн осіб.

    Нагадаємо, У випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: міністр хвороби щеплення вакцинація Сергій Шкарлет
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    Міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані