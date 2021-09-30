Імунітет дає кращу відповідь на вакцинацію від Covid-19, ніж після хвороби – академік

Учені поки не дійшли згоди в питанні, чи потрібна третя доза вакцини

Зазвичай імунна відповідь після перенесення хвороби сильніша, та у випадку з коронавірусом це правило не діє

У випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки. Водночас серед учених немає єдиної позиції, як третя доза вакцини впливає на посилення імунітету. Про це в ефірі телеканалу «Дом» сказав академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко, передає Укрінформ.

Науковець наголосив, що на імунітет людини впливає багато факторів.

«Вчені кажуть, що третя вакцинація призводить до посилення імунної відповіді. Але ця імунна відповідь, цілком можливо, не проти тих частин вірусу, які впливають на зв'язування вірусу з клітинами людини... Бо антитіла можуть не впливати на зв'язування вірусу з клітинами людини», – пояснив Комісаренко.

Академік також наголосив, що імунна система у кожної людини індивідуальна, тому «імунна відповідь та імунна пам'ять зберігатиметься впродовж різного часу».

У цьому зв'язку він зауважив, що перші випадки коронавірусу SARS (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) були зафіксовані у 2002-2004 роках в Китаї, і деякі люди, які перехворіли тоді, досі зберігають достатньо сильну імунну пам'ять.

«У них імунітет продовжує працювати. Тобто, у деяких людей він зберігатиметься 14-16, можливо, навіть 17 років», – зазначив Комісаренко.

Тож, за його словами, є надія, що і в українців імунна відповідь зберігатиметься досить довго.

«Але навіть якщо вона буде триматися впродовж лише кількох років, то імунізація все одно буде відбуватися інакше – значно рідше», – наголосив експерт.

Крім того, за його словами, у питанні третього щеплення потрібно враховувати й проблему нестачі вакцин.

«Заможні країни можуть собі дозволити провести третю вакцинацію. Але зараз велику кількість людей на нашій планеті не вакцинували жодного разу, не кажучи вже про те, щоб вдруге», – зазначив академік.

Комісаренко також зауважив, що в Україні відсоток двічі вакцинованих становить 13-14, що, на його думку, «дуже мало».

Нагадаємо, третя доза вакцини від коронавірусу в світовій практиці використовується у двох випадках, які слід чітко розрізняти. Про це розповів український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

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