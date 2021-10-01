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    Добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч

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    У четвер понад 170 українців померли від наслідків Covid-19 - Добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч
    У четвер понад 170 українців померли від наслідків Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Напередодні 2,6 тис. українців госпіталізували з коронавірусом

    За минулу добу, 30 вересня, в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 059, медпрацівників – 248). Про це повідомляє МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 637 осіб, летальних випадків – 172, одужало – 3 264 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 89 тис. осіб,
    • методом ІФА – трохи більше 10 тис. осіб,
    • експрес-тестами – 33 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,4 млн осіб;
    • одужало – 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – 56,4 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12,8 млн.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

    Зазначимо, 29 вересня в Україні було зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч