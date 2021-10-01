Добовий приріст Covid-інфікованих в Україні перевищив 12 тисяч
Напередодні 2,6 тис. українців госпіталізували з коронавірусом
За минулу добу, 30 вересня, в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 059, медпрацівників – 248). Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 637 осіб, летальних випадків – 172, одужало – 3 264 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 89 тис. осіб,
- методом ІФА – трохи більше 10 тис. осіб,
- експрес-тестами – 33 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,4 млн осіб;
- одужало – 2,2 млн осіб;
- летальних випадків – 56,4 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 12,8 млн.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.
Зазначимо, 29 вересня в Україні було зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19.
До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.
Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.