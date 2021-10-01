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    Відомий імунолог пояснив антивакцинаторам, чому щеплені від Covid-19 опиняються у лікарнях

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    Кількість госпіталізованих серед тих людей, що отримали вакцину, зростає через зростання кількості вакцинацій - Відомий імунолог пояснив антивакцинаторам, чому щеплені від Covid-19 опиняються у лікарнях
    Кількість госпіталізованих серед тих людей, що отримали вакцину, зростає через зростання кількості вакцинацій
    фото: RFI

    «Треба розуміти, що чим більше вакцинованих людей, тим і більша кількість госпіталізованих серед цієї категорії, але треба рахувати їхню частку»

    З усіх пацієнтів, які потрапили до реанімацій через ускладнення перебігу коронавірусної хвороби, частка вакцинованих становить лише 2%. Такі показники свідчать про те, що вакцина проти Covid-19 захищає від тяжкого перебігу хвороби. Про це розповів український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, ідеться у матеріалі «Главкома» «Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу».

    Лапій нагадав, що у Великій Британії, де понад 80% населення віком від 16 років вакциновані вже двома дозами, фіксується збільшення кількості випадків захворюваності серед вакцинованих, однак крива смертності фактично не йде вгору. Так, у них фіксується певний ріст госпіталізацій, але медична система країни легко справляється з ними.

    «Треба розуміти, що чим більше вакцинованих людей, тим і більша кількість госпіталізованих серед цієї категорії», – пояснив він.

    Експерт також нагадав: не треба забувати, що нині відбуваються фальсифікації записів щодо вакцинації. Відтак, логічно припустити, що серед госпіталізованих є люди із підробними записами про вакцинацію.

    Принагідно Лапій підкреслив, що вакцинація не викликає безпліддя, а от Covid-19 якраз викликає порушення фертильної функції. Крім того, вакцинація зменшує ризик постковіду – тривалого виявлення низки симптомів після хвороби на коронавірусну інфекцію.

    Нагадаємо, експертна група просить МОЗ розпочати вакцинацію підлітків.

    Інфографіка: МОЗ

    Інфографіка: МОЗ

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    Теги: хвороби щеплення вакцинація населення
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    Відомий імунолог пояснив антивакцинаторам, чому щеплені від Covid-19 опиняються у лікарнях