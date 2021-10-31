Що може спричинити психічний розлад у дитини? Лікар дав рекомендації батькам

«Коли дитина різко змінюється в поведінці – слід звернутися до фахівця»

Діти, як і дорослі, страждають на різноманітні психічні розлади. Хвороба може проявитися після дуже сильного потрясіння чи стресового стану для організму (гормональні сплески при дорослішанні, смерть рідних чи близьких, перенесення важких форм інфекційних захворювань, реакція на вакцину). Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів дитячий психіатр Святослав Фисун.

«Як правило, захворювання психіатричного спектра генетично детерміновані й просто чекають необхідного тригеру, щоб проявитися. Твердження, що дитина стала аутистом після вакцини чи походу до стоматолога, хибне. Просто хвороба, яка була в дитиниі, проявилася після психотравмувальногоючого фактора», – пояснює лікар.

На думку фахівця, усі діти з порушеннями психічного здоров’я потребують медикаментозного лікування. Це одна із основних складових комплексної терапії.

«Інколи без них ніяк не обійтися, інколи достатньо мінімальних доз», – уточнює психіатр.

Медик також наголошує, що у дітей, як і у дорослих буває депресія. «Але як і будь-яку патологію, депресію слід диференціювати від інших більш грізних захворювань. На кшталт шизофренії чи біполярного розладу. Ознаками депресії є постійний пригнічений стан, відсутність бажання в дитини виконувати повсякденні дії (похід до школи, заняття в гуртках, спілкування з однолітками чи родичами). Якщо такі ознаки з’явилися, то варто звернутися до фахівця», – застерігає психіатр.

Хворіють діти і на шизофренію. Ця недуга зустрічається нерідко.

«Це багатогранна хвороба, котра має безліч ликів. Вона може містити й депресивні прояви, і апато-абулічний синдром, і аутизацію дитини, і галюцінації, і маячню, і ще багато-багато іншого. Головне для батьків – це запам’ятати: коли дитина різко змінюється в поведінці (закривається в собі, менше спілкується з однолітками або взагалі перестає підтримувати з ними контакти, різко змінює зовнішність, висловлює якісь абстрактні, не зрозумілі думки, стає тривожною, знервованою без причини), варто звернутися до фахівця. Шанси вилікувати дитину збільшуються, якщо вчасно звернутися до лікаря та коли пізній початок хвороби. Чим раніше проявляється шизофренія – тим гірший прогноз», – каже Фисун.

Раніше фахівець назвав найпоширеніші причини звернень українців до дитячого психіатра.

Як відомо, пацієнти з розладами психіки з 1 жовтня зможуть отримувати медпрепарати за програмою «Доступні ліки».

Йдеться про такі захворювання, як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

Нагадаємо, українці щорічно витрачають в аптеках близько 39 млрд гривень. Таку цифру озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.