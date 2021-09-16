МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках

Порівняно з цією сумою, кошти програми безплатних ліків невеликі

Українці щорічно витрачають в аптеках близько 39 млрд гривень. Таку цифру озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «Слово і діло» .

Ляшко розповів, що в МОЗ дотримуються концепції державного медичного солідарного страхування, зокрема, через програму медичних гарантій.

«Ми аналізуємо і розуміємо, що в нас зростає кількість коштів, яку ми виділяємо на програму медичних гарантій, для того, щоб покрити базовий рівень надання медичної допомоги. Розуміємо, які в нас є позабюджетні платежі в системі. Зокрема, ми розуміємо, що близько 39 млрд грн українці щороку заносять в аптеки. Більшість цих коштів вони заносять через те, що сімейний лікар, до якого вони прийшли на прийом, виписав рецепт або сказав, що треба купити для того, щоб подолати хворобу, повернути здоров'я. Частина цих лікарських засобів потрапляє до програми реімбурсації. Але ми розуміємо, що ті понад 2 млрд, які ми виділяємо на реімбурсацію, і ті 39 млрд, які люди заносять в аптеку – щось не так. Тому треба з'ясувати, що саме не так», – сказав міністр.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що хоче запобігти псуванню вакцин від коронавірусу. Він не виключає, що Україна може поділитися дозами, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.

Ляшко також сказав, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

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