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    Останній день перед «червоною» зоною. У Києві страшенні черги на вакцинацію (відео)

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    Величезний натовп, забувши про дистанцію, вишукувався у чергу на вакцинацію - Останній день перед «червоною» зоною. У Києві страшенні черги на вакцинацію (відео)
    Величезний натовп, забувши про дистанцію, вишукувався у чергу на вакцинацію
    фото: facebook.com/rusama.binbelkin

    Десятки охочих зробити щеплення від коронавірусу вишикувалися у чергу перед «Епіцентром»

    В одному із будівельних супермаркетів Києва вишикувалася величезна черга з охочих зробити щеплення від коронавірусу напередодні входження столиці в «червону» зону епідеміологічної загрози, повідомляє УНІАН.

    Десятки людей, які вирішили отримати щеплення, помітили в гіпермаркеті «Епіцентр» на вулиці Братиславська. Як видно на відео, черга виходить з магазину аж на вулицю.

    Свідком різкого бажання жителів столиці прищепитися став і керівник компанії «Дронаріум» Руслан Бєлкін. Знімок із будмагазину він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    «Нарід штурмує центр вакцинації в епіцентрі. Твориться неймовірне – невже прокинулося самосвідомість раптом? Ні, канешна. Пі#дюліна животворяща у вигляді обмежень для невакцинованих з понеділка – ось могутній стимул для пополо. На жаль, тут так все працює», – пише Бєлкін.

    Як повідомлялося, напередодні посилення карантину утворилися черги до центрів вакцинації та пунктів щеплення. Так, у суботу, 30 жовтня, чимало охочих вакцинуватися зібралися на території Міжнародного виставкового центру. За словами людей, «жива» черга тут рухається зі швидкістю 15 метрів на годину.

    Раніше Київський метрополітен попередив, що з понеділка, 1 листопада, пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафованими на щонайменше 17 тисяч гривень.

    Нагадаємо, із 1 листопада через скрутну ситуацію з епідемією коронавірусу у Києві посилюють карантин – у громадський транспорт пускатимуть лише тих пасажирів, які зробили щеплення від ковіду або мають негативний тест на наявність хвороби.

    28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

    Також у місті Червоноград, що на Львівщині, уранці 30 жовтня утворилася величезна черга до центру вакцинації від Covid-19. Вервечка людей, охочих зробити щеплення, розтягнулася на цілу вулицю.

    Крім того, у Івано-Франківську після закриття центру вакцинації в ТРЦ «Панорама Plaza» охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі.

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    Теги: Київ громадський транспорт карантин вакцинація
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    Останній день перед «червоною» зоною. У Києві страшенні черги на вакцинацію (відео)