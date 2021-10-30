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    Дитяча психіатрія в Україні. Фахівець назвав найпоширеніші причини звернень

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    Зі зверненням до психіатра батьки часто тягнуть до останнього - Дитяча психіатрія в Україні. Фахівець назвав найпоширеніші причини звернень
    Зі зверненням до психіатра батьки часто тягнуть до останнього
    Фото: fp.com.ua

    «Не кожна мати чи батько хочуть почути, що дитині потрібен психіатр»

    Батьки в Україні украй рідко звертаються за допомогою до дитячого психіатра. А якщо таке й трапляється, то це в дуже крайніх випадках із «запущеними» станами. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів дитячий психіатр Святослав Фисун.

    «Інколи люди звертаються вчасно, що значно пришвидшує одужання дитини або гарантує своєчасну соціалізацію. Але в більшості випадків тягнуть до останнього, часто не гребуючи самолікуванням, «допомогою» різних народних цілителів чи псевдо-науковців… Також колеги-педіатри не завжди розуміють, з чим мають справу та і не направляють дітей до психіатра… Та й, чесно кажучи, не кожна мати чи батько хочуть почути, що дитині потрібен психіатр. Хіба ж їхня дитина може бути психічно хворою?», – зауважує лікар.

    За словами Святослава Фисуна, найчастіше до нього звертаються із затримками розвитку дитини та аутичними проявами поведінки.

    Як відомо, пацієнти з розладами психіки з 1 жовтня зможуть отримувати медпрепарати за програмою «Доступні ліки».

    Йдеться про такі захворювання, як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

    Нагадаємо, українці щорічно витрачають в аптеках близько 39 млрд гривень. Таку цифру озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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    Теги: міністр лікар українці батьки вакцинація ліки ВООЗ Віктор Ляшко
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    Дитяча психіатрія в Україні. Фахівець назвав найпоширеніші причини звернень