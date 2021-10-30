Дитяча психіатрія в Україні. Фахівець назвав найпоширеніші причини звернень

Зі зверненням до психіатра батьки часто тягнуть до останнього

«Не кожна мати чи батько хочуть почути, що дитині потрібен психіатр»

Батьки в Україні украй рідко звертаються за допомогою до дитячого психіатра. А якщо таке й трапляється, то це в дуже крайніх випадках із «запущеними» станами. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів дитячий психіатр Святослав Фисун.

«Інколи люди звертаються вчасно, що значно пришвидшує одужання дитини або гарантує своєчасну соціалізацію. Але в більшості випадків тягнуть до останнього, часто не гребуючи самолікуванням, «допомогою» різних народних цілителів чи псевдо-науковців… Також колеги-педіатри не завжди розуміють, з чим мають справу та і не направляють дітей до психіатра… Та й, чесно кажучи, не кожна мати чи батько хочуть почути, що дитині потрібен психіатр. Хіба ж їхня дитина може бути психічно хворою?», – зауважує лікар.

За словами Святослава Фисуна, найчастіше до нього звертаються із затримками розвитку дитини та аутичними проявами поведінки.

Як відомо, пацієнти з розладами психіки з 1 жовтня зможуть отримувати медпрепарати за програмою «Доступні ліки».

Йдеться про такі захворювання, як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

Нагадаємо, українці щорічно витрачають в аптеках близько 39 млрд гривень. Таку цифру озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.