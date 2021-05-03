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    Представник ВООЗ розповів, скільки українців потребує психіатричної допомоги

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    Під час акцій протесту працівників психіатричних лікувальних закладів у Києві - Представник ВООЗ розповів, скільки українців потребує психіатричної допомоги
    Під час акцій протесту працівників психіатричних лікувальних закладів у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Пандемія зробила вразливими до психічних розладів мільйони осіб

    З початком пандемії коронавірусної інфекції в Україні, як і в інших країнах світу, почали рости проблеми з психічним здоров'ям громадян. Про це в інтерв'ю «Громадському» розповів глава офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

    «Ми бачимо, що в Україні вісім млн осіб потребують різного роду підтримки в питаннях психічного здоров'я. За часів Covid-19, ця проблема ще більше загострилася. У всіх країнах, уражених вірусом, проблеми з психічним здоров'ям тільки ростуть. Тому ми розуміємо, що в найближчі 5-10 років потрібно набагато більше підтримувати сім'ї та людей», – сказав він.

    Хабіхт зазначив, що психологічні наслідки пандемії дуже великі і вони мають бути вивчення.

    «У нас є діти, які втратили десятки днів навчання за останній рік. У нас є сім'ї, які втратили свої доходи. У нас багато сімей, які не знають, що в майбутньому буде з роботою», – пояснив представник ВООЗ.

    Як повідомлялося раніше, у Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги на правому та лівому березі. Зміни відбудуться у рамках реорганізації медзакладів психоневрологічного профілю.

    Минулого року лікарі столичного територіального медичного обʼєднання «Психіатрія» неодноразово виходили на акції протесту через намір скоротити 500 працівників обʼєднання.

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    Теги: здоров'я діти навчання Психоаналiз ВООЗ
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