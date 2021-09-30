Очільник МОЗ розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація підлітків

Дитяча захворюваніть на Covid-19 у вересні збільшилася на 10%

Міністерство охорони здоров'я не забороняє вакцинацію підлітків від 12 років, але надає пріоритет віковій групі 60+. Про масову вакцинацію дітей від коронавірусу поки не йдеться, заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він також зазначив, що питання масової вакцинації підлітків розглядається.

«Але питання в тому, що сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі. Тому поки ми не вакцинуємо 50-70% дорослого населення, на вакцинацію підлітків переходити передчасно», – сказав Ляшко.

Ляшко наголосив, що 80% летальних випадків від коронавірусу припадають на людей віком від 60 років. До того ж у цій віковій групі не вакциновані 98% людей.

Нагадаємо, що експертна група просить МОЗ розпочати вакцинацію підлітків. Фармацевтична компанія Pfizer вже подала запит у FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) щодо внесення змін в інструкцію, аби дозволити використання препарату компанії для цієї вікової групи.

запасів вакцини для цього вистачає, запит від батьків є. Він також додав, що Китай дозволив у себе застосовувати CoronaVac для дітей від 12 років, однак наразі до інструкції до біопрепарату такі зміни не внесені.

Нагадаємо, професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін пояснив, чи потрібно вакцинувати дітей від Covid-19.

Інфографіка: МОЗ

Раніше глава МОЗ вже розповідав, чи буде масова вакцинація дітей в Україні.

Нагадаємо, на початку вересня захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

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