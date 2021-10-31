«Київстар» припинить дію більш як 10 тарифних планів

Натомість компанія запустить нові тарифні плани з так званими «суперсилами»

За кілька днів, із 3 листопада, компанія «Київстар» запустить нові тарифні плани з так званими «суперсилами». Це додаткові сервіси, які можна буде підібрати до основного пакету на власний розсуд. Про це ідеться у повідомленні пресслужби оператора.

Нові тарифи передбачено для абонентів, які обслуговуються за договором: контрактних та бізнес-клієнтів.

У зв’язку із такими змінами, попередні тарифні плани не будуть доступні для нових підключень. Зокрема, мова йде про тарифи для бізнес-клієнтів: Простий;

Smart;

Smart+;

Smart Max;

Smart Max+;

Smart Business;

Smart Premium;

Smart Business+.

Для контрактних абонентів не будуть доступні для підключення тарифи:

Smart, Smart+;

Smart Max,

Smart Business,

Smart Premium,

Smart Business+

Київстар 4G Business.

Також контрактні абоненти з цими тарифами з 3 листопада не зможуть підключити домашній інтернет без додаткових оплат, якщо вони не зробили цього до змін.

Усі інші умови тарифів залишаються без змін, абоненти можуть і далі користуватися ними на тих же умовах.

Раніше заступник міністра економіки України Ігор Дядюра звинуватив найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» у нав'язуванні платних послуг.

Також стало відомо, що українським мобільним операторам вдалося зберегти «схему» нав'язування контенту українцям. Щорічно з рахунків незаконно списується приблизно 1,5 млрд грн.

При чому 1 млрд грн отримують оператори, а решту ділять між собою контент-агрегатори та інші учасники ринку, загальний обсяг якого сягає 3 млрд грн.

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