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    «Київстар» припинить дію більш як 10 тарифних планів

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    Компанія &laquo;Київстар&raquo; запустить нові тарифні плани із 3 листопада - «Київстар» припинить дію більш як 10 тарифних планів
    Компанія «Київстар» запустить нові тарифні плани із 3 листопада
    Фото: biz.today.ua

    Натомість компанія запустить нові тарифні плани з так званими «суперсилами»

    За кілька днів, із 3 листопада, компанія «Київстар» запустить нові тарифні плани з так званими «суперсилами». Це додаткові сервіси, які можна буде підібрати до основного пакету на власний розсуд. Про це ідеться у повідомленні пресслужби оператора.

    Нові тарифи передбачено для абонентів, які обслуговуються за договором: контрактних та бізнес-клієнтів.

    У зв’язку із такими змінами, попередні тарифні плани не будуть доступні для нових підключень. Зокрема, мова йде про тарифи для бізнес-клієнтів: Простий;

    • Smart;
    • Smart+;
    • Smart Max;
    • Smart Max+;
    • Smart Business;
    • Smart Premium;
    • Smart Business+.

    Для контрактних абонентів не будуть доступні для підключення тарифи:

    • Smart, Smart+;
    • Smart Max,
    • Smart Business,
    • Smart Premium,
    • Smart Business+
    • Київстар 4G Business.

    Також контрактні абоненти з цими тарифами з 3 листопада не зможуть підключити домашній інтернет без додаткових оплат, якщо вони не зробили цього до змін.

    Усі інші умови тарифів залишаються без змін, абоненти можуть і далі користуватися ними на тих же умовах.

    Раніше заступник міністра економіки України Ігор Дядюра звинуватив найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» у нав'язуванні платних послуг.

    Також стало відомо, що українським мобільним операторам вдалося зберегти «схему» нав'язування контенту українцям. Щорічно з рахунків незаконно списується приблизно 1,5 млрд грн.

    При чому 1 млрд грн отримують оператори, а решту ділять між собою контент-агрегатори та інші учасники ринку, загальний обсяг якого сягає 3 млрд грн.

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    Теги: тарифи мова інтернет українці президент Київстар
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    «Київстар» припинить дію більш як 10 тарифних планів