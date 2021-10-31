«Київстар» припинить дію більш як 10 тарифних планів
Натомість компанія запустить нові тарифні плани з так званими «суперсилами»
За кілька днів, із 3 листопада, компанія «Київстар» запустить нові тарифні плани з так званими «суперсилами». Це додаткові сервіси, які можна буде підібрати до основного пакету на власний розсуд. Про це ідеться у повідомленні пресслужби оператора.
Нові тарифи передбачено для абонентів, які обслуговуються за договором: контрактних та бізнес-клієнтів.
У зв’язку із такими змінами, попередні тарифні плани не будуть доступні для нових підключень. Зокрема, мова йде про тарифи для бізнес-клієнтів: Простий;
- Smart;
- Smart+;
- Smart Max;
- Smart Max+;
- Smart Business;
- Smart Premium;
- Smart Business+.
Для контрактних абонентів не будуть доступні для підключення тарифи:
- Smart, Smart+;
- Smart Max,
- Smart Business,
- Smart Premium,
- Smart Business+
- Київстар 4G Business.
Також контрактні абоненти з цими тарифами з 3 листопада не зможуть підключити домашній інтернет без додаткових оплат, якщо вони не зробили цього до змін.
Усі інші умови тарифів залишаються без змін, абоненти можуть і далі користуватися ними на тих же умовах.
Раніше заступник міністра економіки України Ігор Дядюра звинуватив найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» у нав'язуванні платних послуг.
Також стало відомо, що українським мобільним операторам вдалося зберегти «схему» нав'язування контенту українцям. Щорічно з рахунків незаконно списується приблизно 1,5 млрд грн.
При чому 1 млрд грн отримують оператори, а решту ділять між собою контент-агрегатори та інші учасники ринку, загальний обсяг якого сягає 3 млрд грн.