Смерть після вакцинації: у Чернівцях помер провізор аптеки

МОЗ розслідує випадки смерті після вакцинації

24 березня вранці в міській клінічній лікарні №3 м. Чернівці помер провізор аптеки військового госпіталю, якому нещодавно було зроблено вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Чернівецької області, 15 березня чоловік отримав щеплення проти Covid-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинацію працівників військового госпіталю здійснювала мобільна бригада. 16 березня о 17:25 чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3, де лікувався з приводу інсульту.

Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у чоловіка не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. У двох із них було підтверджено Covid-19. Через це забор матеріалу для ПЛР-тестування здійснили й в померлого для аналізу.

Зі слів керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я чоловік не висловлював.

За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.

МОЗ й надалі в разі настання смерті протягом 30 днів після імунізації буде розслідувати такі випадки відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після імунізації.

Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом. Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні проводиться вакцинація індійським препаратом Covishield. Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.